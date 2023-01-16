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16 Oca 2023 - 16:47

Gönül Dağı Dizisinde Büyük Aşk Başladı! Taner, Dilek’ten Sonra O İsme Kalbinin Kapılarını Açtı…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen Gönül Dağı dizisinde büyük aşk resmen patladı! Taner’in Dilek’ten sonra kapılarını o isme açması gözlerden kaçmadı! Taner’in uzun bir aradan sonra yeniden yüzünün gülmesi ise Gönül Dağı izleyicisinin derin bir nefes almasına neden oldu. Peki, Taner’in büyük aşkı kim oldu?