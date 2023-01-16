Gönül Dağı Dizisinde Büyük Aşk Başladı! Taner, Dilek’ten Sonra O İsme Kalbinin Kapılarını Açtı…
TRT1 ekranlarının en çok izlenen Gönül Dağı dizisinde büyük aşk resmen patladı! Taner’in Dilek’ten sonra kapılarını o isme açması gözlerden kaçmadı! Taner’in uzun bir aradan sonra yeniden yüzünün gülmesi ise Gönül Dağı izleyicisinin derin bir nefes almasına neden oldu. Peki, Taner’in büyük aşkı kim oldu?
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Anadolu’nun sıcacık olaylarını sevenleriyle buluşturan dizide, ele alınanalar ise gözlerden kaçmıyordu. Taner’in Dilek’ten sonra aşka kapılarını kapattığı görülmüştü ama büyük aşkın yakın zamanda patlayacağı görülmüş oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.