Emekliklerin Ceplerine 2.860 TL Konulacak! Duyan, Gören Göbek Atıyor! Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı…

Milyonlarca emekli kişinin maaşı; 2023 yılında yapılan zamlarla birlikte artış yaşamıştı. %30 oranında artış alan emekli maaşları bu sayede 5.500 TL’ye kadar çıkmıştı. Bu zammın yanında emekli vatandaşlara ödenen emekli ikramiyesi ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı ise büyük bir merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz yıl sadece 1.100 TL ödeme alan emeklilere bu kez 2.860 TL ödeme müjdesi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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