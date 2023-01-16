Emekliklerin Ceplerine 2.860 TL Konulacak! Duyan, Gören Göbek Atıyor! Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı…
Emeklilerin ceplerine tam tamına 2.860 TL ödeme yatacağı resmen açıklandı. Görenin duyanın göbek atmasına neden olan bu ödemelerin, emekli kişilerin hesaplarına yatırılacağı tarihlerde açıklandı. Özellikle emekli vatandaşın sırtındaki geçim yükünü azaltacak olan bu ödeme, derin bir nefes aldırdı. Peki, 2.860 TL ne zaman ve kimlere yatırılacak?
Milyonlarca emekli kişinin maaşı; 2023 yılında yapılan zamlarla birlikte artış yaşamıştı. %30 oranında artış alan emekli maaşları bu sayede 5.500 TL’ye kadar çıkmıştı. Bu zammın yanında emekli vatandaşlara ödenen emekli ikramiyesi ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı ise büyük bir merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz yıl sadece 1.100 TL ödeme alan emeklilere bu kez 2.860 TL ödeme müjdesi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.