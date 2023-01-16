- 16 Oca 2023 - 20:11

Afra Saraçoğlu, Mert’i Elinin Tersiyle İtti! Barışmak İçin Günlerce Yalvardı, Çiçekler Çikolatalar Yolladı Ama…

Yalı Çapkını dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu’nu resmen elinin tersiyle itti! Barışmak için günlerce yalvardığı, çiçekler ve çikolatalar gönderdiği iddia edilen Mert Yazıcıoğlu, öyle bir ret aldı ki, gören duyan ne diyeceğini şaşırır konuma geldi. Peki, neler oluyor?

“İyi Oyun” isimli filmde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çifti, 4 yıl boyunca birlikte olmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde 4 yıllık aşklarını noktalama kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çifti, sevenlerini derinden üzmüştü. Afra Saraçoğlu’nun adı partneri Mert Ramazan Demir’le anılırken, Mert Yazıcıoğlu ise Darmaduman dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan’la anılmıştı. Herhangi bir üçüncü ismin ilişkilerinde bulunmadığını ifade eden iki isimden şok bir hamle geldi. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Oca 2023 - 20:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da “Pes” Dedirten Olay! Cinsel Videodaki Kadının Karısı Olduğuna Yemin Bile Etmişti Ama… mask
Esra Erol’da “Pes” Dedirten Olay! Cinsel Videodaki Kadının Karısı Olduğuna Yemin Bile Etmişti Ama…
Survivor Gönüllüler Adası Karıştı! Dün Bir Bugün İki… Kavga Görüntüleri Sızdırıldı! mask
Survivor Gönüllüler Adası Karıştı! Dün Bir Bugün İki… Kavga Görüntüleri Sızdırıldı!
Söylemezse Olmaz Programı Yayından Kaldırılıyor! Seren Serengil’den Sonra Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı… mask
Söylemezse Olmaz Programı Yayından Kaldırılıyor! Seren Serengil’den Sonra Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı…
Serenay Sarıkaya Gümbür Gümbür Geliyor! Ortalığı Yakıp Yıkacak; İlk Kareler Yayınlandı, Tüyler Diken Diken… mask
Serenay Sarıkaya Gümbür Gümbür Geliyor! Ortalığı Yakıp Yıkacak; İlk Kareler Yayınlandı, Tüyler Diken Diken…
Kısmetse Olur Yarışması Büyük Sırrı Patlattı! Taş Çatlasın 5 Bölüm Öndedir Diye Düşünülüyordu Ama… mask
Kısmetse Olur Yarışması Büyük Sırrı Patlattı! Taş Çatlasın 5 Bölüm Öndedir Diye Düşünülüyordu Ama…
Gönül Dağı Dizisinde Büyük Aşk Başladı! Taner, Dilek’ten Sonra O İsme Kalbinin Kapılarını Açtı… mask
Gönül Dağı Dizisinde Büyük Aşk Başladı! Taner, Dilek’ten Sonra O İsme Kalbinin Kapılarını Açtı…
Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’yi Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; “Sahte” Demişti, Cevabını 85 Milyonun Önünde… mask
Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’yi Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; “Sahte” Demişti, Cevabını 85 Milyonun Önünde…
Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor?
Merve Boluğur Boşanma Sonrası Durmak Nedir Bilmiyor! İç Çamaşırını Göstermek Adına Eşofmanını İndirip… mask
Merve Boluğur Boşanma Sonrası Durmak Nedir Bilmiyor! İç Çamaşırını Göstermek Adına Eşofmanını İndirip…
Hafsanur Sancaktutan Sevenlerini Üzdü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Son Durumu…. mask
Hafsanur Sancaktutan Sevenlerini Üzdü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Son Durumu….
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da “Pes” Dedirten Olay! Cinsel Videodaki Kadının Karısı Olduğuna Yemin Bile Etmişti Ama… mask
Esra Erol’da “Pes” Dedirten Olay! Cinsel Videodaki Kadının Karısı Olduğuna Yemin Bile Etmişti Ama…
Ayçiçek Yağı İçin İndirim Tarihi Verildi! Artık 1 Litresi 30 Liraya Raflara Dizilecek… mask
Ayçiçek Yağı İçin İndirim Tarihi Verildi! Artık 1 Litresi 30 Liraya Raflara Dizilecek…
Afra Saraçoğlu, Mert’i Elinin Tersiyle İtti! Barışmak İçin Günlerce Yalvardı, Çiçekler Çikolatalar Yolladı Ama… mask
Afra Saraçoğlu, Mert’i Elinin Tersiyle İtti! Barışmak İçin Günlerce Yalvardı, Çiçekler Çikolatalar Yolladı Ama…
Survivor Gönüllüler Adası Karıştı! Dün Bir Bugün İki… Kavga Görüntüleri Sızdırıldı! mask
Survivor Gönüllüler Adası Karıştı! Dün Bir Bugün İki… Kavga Görüntüleri Sızdırıldı!
Söylemezse Olmaz Programı Yayından Kaldırılıyor! Seren Serengil’den Sonra Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı… mask
Söylemezse Olmaz Programı Yayından Kaldırılıyor! Seren Serengil’den Sonra Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı…
Emekliklerin Ceplerine 2.860 TL Konulacak! Duyan, Gören Göbek Atıyor! Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı… mask
Emekliklerin Ceplerine 2.860 TL Konulacak! Duyan, Gören Göbek Atıyor! Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL