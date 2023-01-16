Afra Saraçoğlu, Mert’i Elinin Tersiyle İtti! Barışmak İçin Günlerce Yalvardı, Çiçekler Çikolatalar Yolladı Ama…
Yalı Çapkını dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu’nu resmen elinin tersiyle itti! Barışmak için günlerce yalvardığı, çiçekler ve çikolatalar gönderdiği iddia edilen Mert Yazıcıoğlu, öyle bir ret aldı ki, gören duyan ne diyeceğini şaşırır konuma geldi. Peki, neler oluyor?
“İyi Oyun” isimli filmde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çifti, 4 yıl boyunca birlikte olmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde 4 yıllık aşklarını noktalama kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çifti, sevenlerini derinden üzmüştü. Afra Saraçoğlu’nun adı partneri Mert Ramazan Demir’le anılırken, Mert Yazıcıoğlu ise Darmaduman dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan’la anılmıştı. Herhangi bir üçüncü ismin ilişkilerinde bulunmadığını ifade eden iki isimden şok bir hamle geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.