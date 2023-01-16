Afra Saraçoğlu, Mert’i Elinin Tersiyle İtti! Barışmak İçin Günlerce Yalvardı, Çiçekler Çikolatalar Yolladı Ama…

“İyi Oyun” isimli filmde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çifti, 4 yıl boyunca birlikte olmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde 4 yıllık aşklarını noktalama kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çifti, sevenlerini derinden üzmüştü. Afra Saraçoğlu’nun adı partneri Mert Ramazan Demir’le anılırken, Mert Yazıcıoğlu ise Darmaduman dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan’la anılmıştı. Herhangi bir üçüncü ismin ilişkilerinde bulunmadığını ifade eden iki isimden şok bir hamle geldi. Peki, neler oluyor?

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