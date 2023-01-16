Ayçiçek Yağı İçin İndirim Tarihi Verildi! Artık 1 Litresi 30 Liraya Raflara Dizilecek…
Ayçiçek yağı için müjdeli haber verildi. Sadece 1 litresi artık 50 liraya yaklaşan Ayçiçek yağının indirimi için tarihler duyuruldu. Artık 1 litresini yaklaşık olarak 30 liraya alacağını duyan vatandaş ise derin bir nefes aldı. Peki, neler oluyor?
Ayçiçek yağı, 2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya ve Ukrayna Savaşı, Ayçiçek yağına darbeyi indirmişti. İnen tek darbe savaş değil bir de stokçuluk olmuştu. Fiyatlar fahiş konuma gelmiş ve vatandaşlar artık evlerine Ayçiçek yağı alırken elli kez düşünmek durumunda kalıyordu. Ayçiçek yağında fiyatların düşeceği ise resmen ortaya çıktı. Gümrük vergilerinin düşürülmesinin yanı sıra 150 bin ton ham ayçiçeği yağı bağlantısının da yapılması; raflardaki fiyatların büyük bir oranda değişeceğini düşündürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.