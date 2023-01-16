Ayçiçek Yağı İçin İndirim Tarihi Verildi! Artık 1 Litresi 30 Liraya Raflara Dizilecek…

Ayçiçek yağı, 2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya ve Ukrayna Savaşı, Ayçiçek yağına darbeyi indirmişti. İnen tek darbe savaş değil bir de stokçuluk olmuştu. Fiyatlar fahiş konuma gelmiş ve vatandaşlar artık evlerine Ayçiçek yağı alırken elli kez düşünmek durumunda kalıyordu. Ayçiçek yağında fiyatların düşeceği ise resmen ortaya çıktı. Gümrük vergilerinin düşürülmesinin yanı sıra 150 bin ton ham ayçiçeği yağı bağlantısının da yapılması; raflardaki fiyatların büyük bir oranda değişeceğini düşündürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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