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16 Oca 2023 - 20:12

Esra Erol’da “Pes” Dedirten Olay! Cinsel Videodaki Kadının Karısı Olduğuna Yemin Bile Etmişti Ama…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da da pes dedirten bir olay ekranlara geldi. Sibel – Mahmut olayı olarak da bilinen bu olayda; Mahmut Bey, karısını uygunsuz ve cinsel içerikli bir videoda gördüğünü ifade ederken; “Adımın Mahmut olduğu kadar eminim” ifadelerini de dile getirmesi herkesi şok ediyordu. Peki, şimdi neler oluyor?