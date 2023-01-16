Esra Erol’da “Pes” Dedirten Olay! Cinsel Videodaki Kadının Karısı Olduğuna Yemin Bile Etmişti Ama…
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da da pes dedirten bir olay ekranlara geldi. Sibel – Mahmut olayı olarak da bilinen bu olayda; Mahmut Bey, karısını uygunsuz ve cinsel içerikli bir videoda gördüğünü ifade ederken; “Adımın Mahmut olduğu kadar eminim” ifadelerini de dile getirmesi herkesi şok ediyordu. Peki, şimdi neler oluyor?
Programa günler önce katılan Sibel Hanım, eşinin kendisini rezil ettiğini ve iftira attığını açıklamıştı. Eşinin işten geldiği bir gün telefonunu televizyonuna bağladıklarını ifade eden Sibel Hanım, eşinin telefonda bir yere bastığını ve telefonda cinsel içerikli bir videonun açıldığını açıkladı. Eşinin videoda görülen kadının kendisini olduğunu iddia eden Mahmut Bey’den ise bugün şok bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.