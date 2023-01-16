Kızılcık Şerbeti Dizisinin Kıvılcım’ı Bir İçim Su Çıktı! “Bin Kez Maşallah!” Bikinisiyle Fiziğini Kanıtladı…
Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya resmen bir içim su çıktı. Hayranlarından “Bin kez maşallah” yorumlarını alan Evrim Alasya, bikinisiyle fiziğini kanıtladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarının yıldızı oluyordu. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde seküler bir kadın olan Kıvılcım’a hayat veren Evrim Alasya’nın sosyal medya kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.