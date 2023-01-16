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16 Oca 2023 - 20:35

Kızılcık Şerbeti Dizisinin Kıvılcım’ı Bir İçim Su Çıktı! “Bin Kez Maşallah!” Bikinisiyle Fiziğini Kanıtladı…

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya resmen bir içim su çıktı. Hayranlarından “Bin kez maşallah” yorumlarını alan Evrim Alasya, bikinisiyle fiziğini kanıtladı. İşte merak edilen tüm detaylar…