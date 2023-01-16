Survivor Elanur Büyük Rezil Oldu! 85 Milyonun Diline Düştü; Eski Sevgilileri Kıs Kıs Gülüyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl bulunan Elanur büyük rezil oldu. 85 milyonun diline düşen Elanur Pat’ın bu hallerini gören eski sevgililerinin kıs kıs güleceğine dair yorumlar yapıldı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ekranlara 6 ay sonra hızlı bir giriş yapan Survivor yarışmasında yüzler ve format çok farklıydı! 2023 sezonunda hem Ünlüler hem Gönüllüler hem de Fenomenler bulunuyordu. Yarışmanın fenomenler kısmında bulunan Elanur, takım oylamasıyla birlikte Gönüllüler takımına geçmişti. Yarışmadaki halleriyle ortalığın karışmasına neden olan Elanur, tepki üzerine tepki aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.