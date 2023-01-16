Survivor Elanur Büyük Rezil Oldu! 85 Milyonun Diline Düştü; Eski Sevgilileri Kıs Kıs Gülüyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ekranlara 6 ay sonra hızlı bir giriş yapan Survivor yarışmasında yüzler ve format çok farklıydı! 2023 sezonunda hem Ünlüler hem Gönüllüler hem de Fenomenler bulunuyordu. Yarışmanın fenomenler kısmında bulunan Elanur, takım oylamasıyla birlikte Gönüllüler takımına geçmişti. Yarışmadaki halleriyle ortalığın karışmasına neden olan Elanur, tepki üzerine tepki aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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