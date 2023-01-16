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16 Oca 2023 - 21:25

Kısmetse Olur Cansel’e Oğulcan’ın Aldığı Hediye İfşa Oldu! Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuşuyor…

Son zamanların en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da Cansel’e Oğulcan’ın almış olduğu şok hediye ağızların açık kalmasına neden oldu! Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bu hediyenin perde arkası ise büyük bir merak konusu oldu. İzleyicileri ikiye ayıran Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel ve Oğulcan, magazin dünyasını salladılar! İşte merak edilen tüm detaylar…