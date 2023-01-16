Kısmetse Olur Cansel’e Oğulcan’ın Aldığı Hediye İfşa Oldu! Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuşuyor…
Son zamanların en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da Cansel’e Oğulcan’ın almış olduğu şok hediye ağızların açık kalmasına neden oldu! Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bu hediyenin perde arkası ise büyük bir merak konusu oldu. İzleyicileri ikiye ayıran Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel ve Oğulcan, magazin dünyasını salladılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, haftanın 6 günü ekranlara geliyordu. Aşkların, kaosların ve kavgaların bitmek bilmediği Kısmetse Olur yarışmasında; birbirlerini görür görmez elektrik alan Cansel ve Oğulcan ise kah kavga ediyor kah barışıyorlardı ama bir şekilde yarışmada ilerleniyordu. Peki, Cansel Ayanoğlu’na Oğulcan Yetkin nasıl bir hediye aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.