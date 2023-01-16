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16 Oca 2023 - 22:23

İlayda Alişan’ın Çoraplarının Fiyatı Bile Zenginlik Timsali! “Ben Faturalarımı Ödüyorum O Parayla!” Tam Tamına…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İlayda Alişan’ın çoraplarının fiyatı bile ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Zenginlik timsali bulunan bu çorapların fiyatlarını görenler ise “Ben faturalarımı ödüyorum o parayla” yorumlarında bulundular! Adeta servet ödeyen İlayda Alişan, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…