- 16 Oca 2023 - 22:23 G: 16 Oca 2023 - 22:24

İlayda Alişan’ın Çoraplarının Fiyatı Bile Zenginlik Timsali! “Ben Faturalarımı Ödüyorum O Parayla!” Tam Tamına…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İlayda Alişan’ın çoraplarının fiyatı bile ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Zenginlik timsali bulunan bu çorapların fiyatlarını görenler ise “Ben faturalarımı ödüyorum o parayla” yorumlarında bulundular! Adeta servet ödeyen İlayda Alişan, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Seversin dizisinden sonra imaj değiştirerek; ATV Ekranlarında yayınlanmaya başlayan Ateş Kuşları dizisinde “Gül Ayşe” karakterine hayat veren İlayda Alişan, gündemi sallıyordu. Genç yaşta birçok projede bulunan İlayda Alişan, asıl çıkışını ise Masumiyet dizisinde yapmıştı. Yıldızı muhteşem bir biçimde parlayan İlayda Alişan, artık dizilerde yan rol değil, başrol olarak bulunuyordu. Güzel oyuncunun kazancına kazanç eklediği biliniyordu ki, çoraplarına ödediği para şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2023 - 22:23 Ankara- Yaşam

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