- 16 Oca 2023 - 22:45 G: 16 Oca 2023 - 23:04

Ömer Dizisindeki Tek Bir Söz Zort Etti! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Trendler Yıkılıyor!

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olmayı başarmış olan Ömer’in yayınlanan son bölümünde ekranlara gelen tek bir söz herkesi zort etti. Öyle bir sahne yayınlandı ki, Google Trend’ler resmen yıkılmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ömer dizisinde imkansız bir aşk ele alınıyordu. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Ömer dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Seküler ve mufazakar ailenin çocuklarının tanışmasını ve aşık olmasını ele alan dizide; Ömer’in abisine sarf etmiş olduğu tek bir söz ortalığı kattı karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2023 - 22:45 Ankara- Yaşam

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Ömer Dizisindeki Tek Bir Söz Zort Etti! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Trendler Yıkılıyor! mask
Ömer Dizisindeki Tek Bir Söz Zort Etti! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Trendler Yıkılıyor!
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