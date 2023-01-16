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16 Oca 2023 - 22:45

Ömer Dizisindeki Tek Bir Söz Zort Etti! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Trendler Yıkılıyor!

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olmayı başarmış olan Ömer’in yayınlanan son bölümünde ekranlara gelen tek bir söz herkesi zort etti. Öyle bir sahne yayınlandı ki, Google Trend’ler resmen yıkılmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…