Ankara'da hangi semtten ev alınır, hangi semtte oturulur? Bu Semtler Dikkat; Ankara'nın Etiler, Maslak, Bebek Semtleri Oldu!

Ankara'da ev alırken en popüler semtler arasında Çankaya, Etimesgut, Sincan, Keçiören, Yenimahalle ve Mamak gibi semtler bulunmaktadır. Bu semtler genellikle iş ve eğitim merkezlerine yakın, ulaşım açısından kolay ve yaşam kalitesi yüksek olan bölgelerdir. Ancak, ev almayı düşünen kişinin ihtiyacına ve bütçesine göre diğer semtler de değerlendirilmelidir.

Ankara, pek çok nezih ve refah seviyesi yüksek semtlere sahiptir. Bu semtler arasında Çankaya, Kavaklıdere, Keçiören, Etimesgut, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Sincan gibi seçenekler bulunabilir. Her semtin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır ve seçim yaparken, kendine en uygun olanı bulmak için senin için önemlidir. Örneğin, eğitim açısından önem veriyorsan, üniversitelerin yer aldığı bir semt seçebilirsin. Aynı zamanda, alışveriş ve eğlence için önem veriyorsan, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarının yer aldığı bir semt seçebilirsin. Ulaşım açısından önem veriyorsan, toplu taşıma araçlarına yakın bir semt seçebilirsin

Ev Alırken Hangi Kriterlere Bakılır?

Ev alırken dikkat edilmesi gereken birçok kriter vardır. Bunlar arasında:

Konum: Evin yerleşim yerine yakın olan okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve diğer sosyal donatıların varlığı önemlidir.

Bölge güvenliği: Evin bulunduğu bölgenin güvenliği ve huzurlu olması önemlidir.

Bina yapısı: Evin yapımının ne kadar sağlam olduğu ve ne kadar eski olduğu, bina yapısının genel durumu, deprem güvenliği, enerji verimliliği gibi kriterlere bakılır.

Alan: Evin metrekaresi, odaların sayısı, banyo ve tuvaletlerin sayısı, balkon, teras, bahçe gibi ekstra alanların varlığı ve genişliği önemlidir.

Fiyat: Evin fiyatının bütçenize uygun olup olmadığı ve fiyat/metrekare oranının piyasa koşullarına uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Finansman: Evin satın alınması için gereken finansmanın yapılabilirliği ve hangi yollarla gerçekleştirileceği araştırılır.

Uzun vadeli planlar: Evin satın alınmasının uzun vadeli planlarınıza uygun olup olmadığı, gelecekte evi kiraya verecek olup olmayacağınız, evi satacağınız vakit ne kadar bir fiyat elde edebileceğiniz gibi konular değerlendirilir.

Ankara nereye doğru büyüyor?

Ankara, Eskişehir Yolu'na doğru büyüyor. Kentin yeni cazibe merkezlerinin Eskişehir Yolu üzerinde, özellikle Yaşamkent'in ötesindeki batı bölgesinde, konut geliştirme planlarının olduğu düşünülmektedir.

Çankaya - Çayyolu Semtinden Ev Alınır Mı?

Ankara'da son yıllarda emlak yatırımları noktasında en çok değerlenen konumlardan biri olarak gösterilmektedir. Çayyolu, Eskişehir yolu üzerinde yer almaktadır ve yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaktadır.

Çayyolu, nezih, güvenli ve dikkat çekici emlak fırsatlarına sahiptir. İlçede, pek çok gelişmekte olan modern konut projesi, geniş yelpazeye sahip AVM'leri, bahçeli villa konseptinde yerleşim alanları bulunmaktadır. Bu nedenle Çayyolu, özellikle beyaz yaka kesimin dikkatini çekmektedir

Çankaya - Yaşamkent Semtinden Ev Alınır Mı?

Yaşamkent Ankara'da son dönemlerde konut ve arsa yatırımlarının ve yeniliklerin yapıldığı bir bölgedir. Yaşamkent, Çankaya Belediyesi'ne bağlı olarak yer almaktadır ve konutlar ve arsalar bakımından oldukça ilgi görmektedir.

Yaşamkent, Eskişehir Yolu güzergahı üzerinde yer almaktadır ve gelişmekte olan bir bölgedir. Aynı zamanda, şehir için önemli projelerin yeni hedeflerinden biri olarak görülmektedir. Bu nedenle, Yaşamkent potansiyeli yüksek bir konum haline gelmektedir ve yaşamak veya gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olabilir.

Çankaya - İncek Semtinden Ev Alınır Mı?

Ankara İncek semti eğitim konusunda oldukça önemlidir. TED Koleji, Atılım ve Ufuk Üniversitelerinin yer aldığı İncek, özellikle çocuklu aileler için gözde bir yaşam alanı olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda İncek, güzel ve zengin yeşil alanlara sahiptir.

İncek, Ankara'nın çeşitli bölgelerine ulaşım yollarının hızla arttığı bir konumdadır ve potansiyeli değerlenmeye başlamış konumlar arasındadır. Her zevke göre lüks ve refah restoran ve alışveriş zincirlerinin bulunduğu İncek'te, semtten çok ayrılmadan da günlük ihtiyaçların giderilmesi mümkündür. Yeni yapılan çevre yollarıyla gün geçtikçe Ankara'nın içine yaklaşan İncek, daha çok trend olacak yerlerin başında gelmektedir.

Çankaya - Çukurambar Semtinden Ev Alınır Mı?

Çukurambar, Ankara'da Eskişehir Yolu üzerinde yer alan ve gayrimenkul yatırımlarından faydalanan bir semttir. Konum olarak merkezi ve işlek bir konumda olması, Kızılay, Dikmen, Yıldız, Bahçelievler, Çankaya gibi semtlerin merkezinde bulunması ve her biri arabayla kısa sürede ulaşılabilir olması nedeniyle Çukurambar dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Trafik sorunlarının insanların gözünü korkuttuğu büyük şehirlerde her konuma yakın olmasıyla merkez semtlerin arayışına tam olarak cevap veren Çukurambar, hareketli bir hayat yaşamayı tercih edenler için listenize almanız gereken bir semt olabilir.

Gölbaşı İlçesinde Ev Alınır Mı?

Gölbaşı İlçesi Ankara'da nezih ve elit kesimin gözde semtlerinden biridir. Gölbaşı, şehir parklarından ve projelerinden faydalanmaktadır.

Şehir Parkı, Eymir Parkı gibi projeler dikkatleri çekmektedir. Büyük şehirde doğayla ilişkisini koparmak istemeyenler için, doğal alanlarıyla sarmalanmış Gölbaşı tercihlerin arasında yerini alabilir.

Gölbaşı, sosyal ve kültürel faaliyetlere yakın olması, eğitim ve sağlık hizmetleri açısından zengin bir bölge olması nedeniyle, yaşam kalitesi yüksek bir semt olarak öne çıkmaktadır.

Çankaya – Söğütözü Semtinden Ev Alınır Mı?

Söğütözü Ankara'da, İstanbul'daki Maslak gibi, finans ve teknoloji merkezi olarak bilinmektedir. Özellikle teknolojide liderliği elinde tutan büyük şirketlerin konumlandığı bir semt olarak tanınır. Söğütözü, şirketleşmiş ve teknoloji/ticaret noktasında ilerlemiş bir semttir. Siteleşmiş ve güvenli yapıların varlığı, Söğütözü'nün değerini artırmaktadır.

Söğütözü, yeşil ve ferah park alanları, sorunsuz trafik akışı, yeni ve modern mimari, araçlar için uygun park yerlerinin varlığı gibi detaylarla büyük şehir imkanlarına sahip bir nezih konum haline gelmiştir. Bu nedenle Söğütözü, yatırım ve yaşam açısından cazip bir seçenek olabilir.

Çankaya – Oran Semtinden Ev Alınır Mı?

Oran Ankara'da yer alan en yüksek konumlardan birisidir. Oran, manzara ve seyirlik alanları ile öne çıkan bir semttir. Türk siyaset tarihinde yer almış ve parti liderlerine, milletvekillerine ev sahipliği yapmış bir semt olarak bilinir. Bu ünü sayesinde, Oran, yatırım ve lüks hayat imkanları bakımından cazip bir seçenek haline gelmiştir. Nezih mekanların yoğunlukta olduğu Oran, yaşam kalitesi yüksek bir semt olarak kabul edilmektedir.

Yenimahalle – Batıkent Semtinden Ev Alınır Mı?

Batıkent, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı bir semttir. Batıkent, geniş bir alana yayılmış durumdadır ve Yenimahalle'nin yarısından fazlasını kaplamaktadır. Gün geçtikçe gayrimenkul değeri artan Batıkent'te modern yapı projeleri önemli bir rol oynamaktadır.

Batıkent, hem şehirden uzak hem de dingin olması, hem de büyük şehirlerin sunduğu konforlu ve lüks yaşamı aynı anda barındıran mahalleleri barındırmaktadır. Özellikle Turgut Özal Mahallesi, gözde konumlar arasında. Düzenli bir mimari plana sahip projelerle karışık bir semt olmayan Batıkent, sadece yaşamak için değil, aynı zamanda gayrimenkul yatırımı yapmak için de ideal bir semt olarak değerlendirilebilir.

Ankara'da hangi semtlerden ev alınır?

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