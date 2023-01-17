Ankara’nın Barajları Alarm Veriyor! 17 Ocak 2023'te Barajların Doluluk Oranı Diplerde… Acilen!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Ankaralıların kullanılabilir su yüzdesini gösteren baraj doluluk oranını düzenli olarak paylaşılması, başkentlilerin su kaynaklarının durumunu takip etmelerine ve su tasarrufu yapmalarına yardımcı olmaktadır. Bu bilgi, başkentlilerin su doluluk oranını düzenli olarak kontrol edebilecekleri bir site üzerinden de erişilebilir. Bu sayede, su kaynaklarının durumu hakkında bilgi sahibi olarak su tasarrufu konusunda daha bilinçli hareket edebilirler.

Ankara’nın İçme Suyu Hangi Barajlardan Sağlanmaktadır?

Ankara'da içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için kullanılan sekiz aktif baraj bulunmaktadır. Bu barajlar arasında Akyar, Bayındır, Çamlıdere, Çubuk I, Çubuk II, Eğrekkaya, Kavşakkaya ve Kızılcahamam barajları yer almaktadır. Bu barajların her biri farklı bir su kaynağını depolamakta ve içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

Akyar Barajı, Bulak Çayı üzerinde yer almakta ve yıllık 60 hektometre küplük içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Bayındır Barajı, Bayındır Deresi üzerinde kurulmuş ve yıllık 7 hektometre küplük içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Çamlıdere Barajı, Çamlıdere ilçesinden geçen Bayındır Deresi üzerinde inşa edilmiştir ve yıllık 150 hektometre küplük su ihtiyacını karşılamaktadır.

Çubuk I Barajı ve Çubuk II Barajı Çubuk Çayı üzerinde yer almakta ve içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Eğrekkaya Barajı, Hamam Çayı ve Salın Çayı'nın sularını depolamaktadır. Kavşakkaya Barajı, Kavşak Deresi üzerinde yer almaktadır ve içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Kızılcahamam Barajı ise, Kızılcahamam Çayı üzerinde yer almaktadır ve içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

Ankara Barajlarının Doluluk Oranı Nedir?

Geçtiğimiz günlerde 2023 yılının su verilerini açıklayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara’nın kullanılabilir su oranını açıkladı. Barajlarda gelen su miktarından toplam su miktarına kadar her bir detayı başkentliler ile paylaşan ASKİ, aktif kullanılabilir su yüzdesi bilgisini de Ankaralıların bilgisine sundu.

Bu bağlamda ASKİ’nin paylaştığı verilere göre; 2023 Ocak ayı itibariyle Ankara’nın kullanılabilir aktif su miktarının yüzde 17,72 olduğu öğrenildi. Bir barajın maksimum ve minimum işletme seviyeleri arasındaki hacimin yüzdesi olarak hesaplanan aktif su oranı için kullandığı formülü de açıklayan ASKİ, o link üzerinden düzenli olarak başkentlilerin su miktarını öğrenebilirler.

Yaptığı açıklamada barajların sağladığı su metreküpünü de başkentlilere bildiren ASKİ, İvedik su arıtma tesisinden verilen su miktarının 1.211.000 m3 olduğunu belirtti.

Çamlıdere Barajı’ndan çekilen suyun 880.000 m3 olduğunu belirten ASKİ, Kurtboğazı Barajı’ndan çekilen suyun 241.000 m3, Kesikköprü Barajı’ndan çekilen suyun ise 97.000 m3 olduğunu açıkladı.

Pursaklar su arıtma tesisinden verilen su miktarının 48.495 m3 olduğunu açıklayan ASKİ, Çubuk su arıtma tesisinden verilen su miktarının ise 30.000 m3 olduğunu belirtti.

Şehre Verilen Toplam Su Miktarı 1.320.874 m3 1.338.535 m3

Barajlara Gelen Su Miktarı 1.629.174 m3 263.533 m3

Toplam Doluluk Yüzdesi 19,40 % 27,52 %

Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 116.011.000 m3 247.404.000 m3

Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: 17,72 %