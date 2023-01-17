- 17 Oca 2023 - 10:54

Altın Fiyatları Günler Sonra Düşüyor! Bu Fırsat Kaçmaz; Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Doldu…

Altın fiyatlarının günler sonra düşüş yaşadığı görüldü. 17 Ocak itibariyle hem yatırımcı hem de ekonomi takip edenler tarafından araştırma konusu olan altın; “Bu fırsat kaçmaz” dedirtti. Kuyumcuların ağzına kadar insanla dolması ise gözlerden kaçmadı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Rekor seviyelerindeki halleri yatırımcısı tarafından mercek altına alınan altın, yeni yıla yükselişle başlamıştı. 2023 yılına ezber bozarak giren altın, yatırımcısının dikkatini üzerine çekmişti. Uzun bir aradan sonra altında yaşanan düşüş ise gözlerden kaçmadı. Sadece gram altında değil aynı zamanda ONS altın, Dolar ve Euro kurunda da düşüş yaşandığı görüldü. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Oca 2023 - 10:54 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatları Tepetaklak Oldu! Yatırımcısı Artık Zıvanadan Çıkacak; 16 Ocak Altın Fiyatlarını Duyan Şok Oluyor… mask
Altın Fiyatları Tepetaklak Oldu! Yatırımcısı Artık Zıvanadan Çıkacak; 16 Ocak Altın Fiyatlarını Duyan Şok Oluyor…
Altın Fiyatları Füze Gibi Yükseliyor! 1.600 TL Olacak! Yatırım Yapanların Elleri Kolları Titriyor; Tarihler Verildi! Rekora Koşulacak… mask
Altın Fiyatları Füze Gibi Yükseliyor! 1.600 TL Olacak! Yatırım Yapanların Elleri Kolları Titriyor; Tarihler Verildi! Rekora Koşulacak…
Altın Fiyatlarında Kazan Kaynadıkça Kaynıyor! Alabilmek Mümkün Değil; Zirvede! 14 Ocak Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatlarında Kazan Kaynadıkça Kaynıyor! Alabilmek Mümkün Değil; Zirvede! 14 Ocak Altın Fiyatları…
Altın Yatırımcısına Yıkım Yaratacak Haber! Bu Kez Zirvenin de Zirvesinde… 13 Ocak Altın Fiyatları… mask
Altın Yatırımcısına Yıkım Yaratacak Haber! Bu Kez Zirvenin de Zirvesinde… 13 Ocak Altın Fiyatları…
Altın Fiyatları Her Gün Rekor Tazeliyor! Uzmanlar Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! 12 Ocak Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatları Her Gün Rekor Tazeliyor! Uzmanlar Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! 12 Ocak Altın Fiyatları…
Altın Fiyatları Son Zamanların Zirvesinde! 11 Ocak Altın Fiyatlarını Duyunca Koşa Koşa Kuyumcuya Gideceksiniz… mask
Altın Fiyatları Son Zamanların Zirvesinde! 11 Ocak Altın Fiyatlarını Duyunca Koşa Koşa Kuyumcuya Gideceksiniz…
Altın Fiyatları Yükseliyor! Son Zamanların Zirvesini Gördü; 10 Ocak Altın Fiyatları Belli Oldu! mask
Altın Fiyatları Yükseliyor! Son Zamanların Zirvesini Gördü; 10 Ocak Altın Fiyatları Belli Oldu!
Altın Fiyatlarında Yeni Rekora Hazır Olun! Tam Tamına 4000… Uzmanlardan İlk Açıklama Geldi; 9 Ocak Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatlarında Yeni Rekora Hazır Olun! Tam Tamına 4000… Uzmanlardan İlk Açıklama Geldi; 9 Ocak Altın Fiyatları…
Altın Fiyatları Zirveyi Oynuyor; Kartlar Yeniden Dağıtıldı! Bundan Sonra Altını Olan Zengin Olacak… 8 Ocak Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatları Zirveyi Oynuyor; Kartlar Yeniden Dağıtıldı! Bundan Sonra Altını Olan Zengin Olacak… 8 Ocak Altın Fiyatları…
Altın Fiyatları Yıkılıyor; Yeni Bir Rekor Daha Kırıldı! Altın Alıcısı Elini Çabuk Tutmazsa Hapı Yutacak! 7 Ocak Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatları Yıkılıyor; Yeni Bir Rekor Daha Kırıldı! Altın Alıcısı Elini Çabuk Tutmazsa Hapı Yutacak! 7 Ocak Altın Fiyatları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ASKİ Ankara Su Kesintileri 17 Ocak Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 17 Ocak Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 17 Ocak 2023 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 17 Ocak 2023 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Hafsanur Sancaktutan Sevenlerini Üzdü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Son Durumu…. mask
Hafsanur Sancaktutan Sevenlerini Üzdü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Son Durumu….
Merve Boluğur Boşanma Sonrası Durmak Nedir Bilmiyor! İç Çamaşırını Göstermek Adına Eşofmanını İndirip… mask
Merve Boluğur Boşanma Sonrası Durmak Nedir Bilmiyor! İç Çamaşırını Göstermek Adına Eşofmanını İndirip…
Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’yi Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; “Sahte” Demişti, Cevabını 85 Milyonun Önünde… mask
Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’yi Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; “Sahte” Demişti, Cevabını 85 Milyonun Önünde…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL