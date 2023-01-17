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17 Oca 2023 - 10:54

Altın Fiyatları Günler Sonra Düşüyor! Bu Fırsat Kaçmaz; Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Doldu…

Altın fiyatlarının günler sonra düşüş yaşadığı görüldü. 17 Ocak itibariyle hem yatırımcı hem de ekonomi takip edenler tarafından araştırma konusu olan altın; “Bu fırsat kaçmaz” dedirtti. Kuyumcuların ağzına kadar insanla dolması ise gözlerden kaçmadı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?