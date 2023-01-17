Altın Fiyatları Günler Sonra Düşüyor! Bu Fırsat Kaçmaz; Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Doldu…
Altın fiyatlarının günler sonra düşüş yaşadığı görüldü. 17 Ocak itibariyle hem yatırımcı hem de ekonomi takip edenler tarafından araştırma konusu olan altın; “Bu fırsat kaçmaz” dedirtti. Kuyumcuların ağzına kadar insanla dolması ise gözlerden kaçmadı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Rekor seviyelerindeki halleri yatırımcısı tarafından mercek altına alınan altın, yeni yıla yükselişle başlamıştı. 2023 yılına ezber bozarak giren altın, yatırımcısının dikkatini üzerine çekmişti. Uzun bir aradan sonra altında yaşanan düşüş ise gözlerden kaçmadı. Sadece gram altında değil aynı zamanda ONS altın, Dolar ve Euro kurunda da düşüş yaşandığı görüldü. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.