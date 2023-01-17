İŞKUR’dan Ev Hanımlara 6.346 TL! Günlük 211 TL Takır Takır Yatacak… Detaylar Açıklandı!

İŞKUR, açmış olduğu iş olanaklarıyla ve işçi alımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Her kesimden vatandaşa iş imkanı sağlayan İŞKUR’un ev hanımları içim yaptıkları ise uzun bir süredir araştırılıyor. Dev bir fırsat imkanı bulan İŞKUR, hem meslek öğreteceğini hem de maaş gibi aylık 6.346 TL’ye kadar ödeme vereceğini duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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