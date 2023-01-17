İŞKUR’dan Ev Hanımlara 6.346 TL! Günlük 211 TL Takır Takır Yatacak… Detaylar Açıklandı!
İŞKUR, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hem iş arayanlar hem de işçi arayanları bir araya getiren İŞKUR, ev hanımlığı yapan ve para kazanmak isteyen vatandaşlara ise 6.346 TL’ye kadar ödeme yapacağını duyurdu! Günlük 211 TL şeklinde ödenecek olan bu ödemeler, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
İŞKUR, açmış olduğu iş olanaklarıyla ve işçi alımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Her kesimden vatandaşa iş imkanı sağlayan İŞKUR’un ev hanımları içim yaptıkları ise uzun bir süredir araştırılıyor. Dev bir fırsat imkanı bulan İŞKUR, hem meslek öğreteceğini hem de maaş gibi aylık 6.346 TL’ye kadar ödeme vereceğini duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.