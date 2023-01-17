- 17 Oca 2023 - 23:09

İlber Ortaylı Kimdir, Kaç Yaşında? İlber Ortaylı Evli mi Bekar mı? İlber Ortaylı’nın Yazdığı Kitapları Duyunca Şok Olacaksınız!

Akademik hayatının yanı sıra kamera önünde de büyük başarılara imza atan Ortaylı, özel hayatı ile arama motorlarına konu oluyor. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, Ortaylı’nın özel hayatını oldukça merak ediyorlar. İlber Ortaylı Kimdir? İlber Ortaylı Evli mi Bekar mı? İlber Ortaylı’nın Yazdığı Kitapları Duyunca Şok Olacaksınız! İşte Detaylar...

Kendine has tavrı, bilgisi ve tecrübesi ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İlber Ortaylı, gençlere verdiği tavsiyelerle de oldukça dikkat çekiyor. 21 Mayıs 1947 yılında Avusturya Bregenz’de bir göçmen kampında dünyaya gelen İlber Ortaylı, Kırım Tatarıdır. Ailenin tek çocuğu olan Ortaylı, 1949 yılında ailesi ile birlikte önce İstanbul’a gelmiş sonrasında ise Ankara’ya taşınmıştır.

İlkokulu Ankara’da bitiren Ortaylı, 1965 yılında Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görevli olan annesinden Rus dilini ve Rusya tarihini öğrenen Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirmiştir. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümünde öğrenim gören Ortaylı, sonrasında ise Chicago Üniversitesin yüksek lisans yaptı.

İlber Ortaylı, Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. Türk Tarih Kurumu üyesi ve Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Komitesi, Avrupa İranoloji Derneği ve Avusturya-Türkiye Bilim Forumu üyesidir. Aynı zamanda Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Komitesi'nin yönetim kurulu üyesidir.

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17 Oca 2023 - 23:09 - Magazin

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