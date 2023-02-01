Ece Üner Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ece Üner Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!

Senelerdir kamera önünde çalışan ancak asıl çıkışı Show TV ekranlarında sunmuş olduğu ana haber bülteni ile yakalayan ünlü Spiker Ece Üner, son dönemlerde değişen tarzı ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şimdiye kadar genel olarak kısa saçları ile izleyicinin karşısına çıkan Üner, uzatmaya karar verdiği yeni saçları ile bir hayli beğeni toplamayı başardı.

Başarılı bir kariyere sahip olan ve özellikle toplumsal olaylara sessiz kalmayarak her ortamda tepkisini rahatlık ile gösterebilen Üner, farklı haber sunuş tarzı ile de oldukça beğeniliyor. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden bu sebep ile de vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen Üner, arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Peki Ece Üner kimdir, nerelidir? Ece Üner evli mi, bekar mı?

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