Aile Dizisi Konusu Nedir? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Başrolde! Aile Dizinin Oyuncuları Kimlerdir? Aile Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlenmiş olduğu Ay Yapım imzalı dizi, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı. İzleyiciler dizinin hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağını, konusunun ne olduğunu ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını merak ediyorlar.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan, Serenay Sarıkaya’nın ise Devin karakterine hayat verecek olduğu Aile dizisinin çekimleri başladı. Senaryosu Hakan Bonomo tarafından kaleme alınan dizi, ilk görüntülerini paylaşarak izleyicileri oldukça heyecanlandırmayı başardı. Show TV ekranlarında yayınlanacağı kesinleşmiş olan yerli dizinin yayın tarihi için henüz net bir açıklama yapılmadı.

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