- 17 Oca 2023 - 13:30

Aile Dizisi Konusu Nedir? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Başrolde! Aile Dizinin Oyuncuları Kimlerdir? Aile Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Uzun süredir ekranlarda olmayan, projelerini sıklık ile dijital platformlardan seçen Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını oldukça heyecanlandıran yeni projeleri ile gündeme damgalarını vurdu. Ekranların yeni dizisi “Aile” isimli yapım için bir araya gelen ikili, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile heyecanı artırdı. Aile Dizisi Konusu Nedir? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Başrolde! Aile Dizinin Oyuncuları Kimlerdir? Aile Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? İşte Detaylar...

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlenmiş olduğu Ay Yapım imzalı dizi, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı. İzleyiciler dizinin hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağını, konusunun ne olduğunu ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını merak ediyorlar.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan, Serenay Sarıkaya’nın ise Devin karakterine hayat verecek olduğu Aile dizisinin çekimleri başladı. Senaryosu Hakan Bonomo tarafından kaleme alınan dizi, ilk görüntülerini paylaşarak izleyicileri oldukça heyecanlandırmayı başardı. Show TV ekranlarında yayınlanacağı kesinleşmiş olan yerli dizinin yayın tarihi için henüz net bir açıklama yapılmadı.

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17 Oca 2023 - 13:30 - Dizi Fragmanları

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