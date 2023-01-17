- 17 Oca 2023 - 13:28 G: 17 Oca 2023 - 13:38

Kısmetse Olur Cansel Yüzleri Kıpkırmızı Etti! Yine Dalga Geçildi Yine Rezil Edildi… “Akbilsiz Hayat!”

Son zamanların en çok konuşulan programlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’da Cansel, yüzlerin yine kıpkırmızı olmasına neden oldu. Dalga geçilip rezil edilen ismin o anları görenler ise “Akbilsiz hayat bunu gerektiriyor” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışması, haftanın 6 günü ekranlara geliyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar, savaşlar ve kaoslar bitmek bilmiyordu. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Cansel Ayanoğlu’nın yarışmanın son bölümünde yaptıkları ise herkesin şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Oca 2023 - 13:28 Ankara- Yaşam

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