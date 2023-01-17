Kısmetse Olur Cansel Yüzleri Kıpkırmızı Etti! Yine Dalga Geçildi Yine Rezil Edildi… “Akbilsiz Hayat!”

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışması, haftanın 6 günü ekranlara geliyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar, savaşlar ve kaoslar bitmek bilmiyordu. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Cansel Ayanoğlu’nın yarışmanın son bölümünde yaptıkları ise herkesin şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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