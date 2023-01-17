Hangi Burç Çıkarı İçin Babasını Bile Satar? Kendi İstekleri Olana Kadar Hep Ilımlıdır… İşte Uzak Durulması Gereken Feci Burçlar…

Burçlar kişilerin karakteristik özellikleri hakkında önemli ipuçları verir. Karşılarında bulunan kişilerin, arkadaşlarının, hayatlarına alacak oldukları partner adaylarının insani özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen birçok insan, burçların özelliklerinden yola çıkar. Burada yapılacak olan tercihlerde en çok dikkat edilen özelliklerin başında ise merhamet gelir. Hem duygusal ilişkilerde hem de arkadaşlık ilişkilerinde merhametli olan insanlar, diğerlerine karşı hep bir adım öndedir.

Merhamet kavramının tanımı kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Kimi bir insanın merhametini hayvanlara olan yaklaşımı ile ölçmeye çalışırken kimi ise karşısındaki kişinin kendisine olan davranışı ile merhamet duygusunu kıyaslamaktadır. Bu noktada merhametsizliği ile öne çıkan, çıkarcı, yalnızca kendisini düşünen bazı burçlar bulunmaktadır. O burçlara sahip olan kişiler, genellikle uzak durulması gereken kişiler olarak tanımlanmaktadır.