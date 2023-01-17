- 17 Oca 2023 - 14:02 G: 17 Oca 2023 - 14:03

Hadise Suskunluğunu Çok Fena Bozdu! Hafsanur Sancaktutan Olayından Hemen Sonra… “Yok Artık!”

Sancaktutan’ın bir süre aşk yaşadığı geçtiğimiz haftalarda da ayrıldığı meslektaşı Deniz Can Aktaş ile telefonda bir tartışma yaşadığını, tartışmanın üzerine önce bileklerini kesmeye teşebbüs ettiğini sonrasında ise ilaç içtiğini ileri sürdü. Bali’nin bu iddiası hem ünlüler camiasının hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine sebep olmuştu. Hadise Suskunluğunu Çok Fena Bozdu! Hafsanur Sancaktutan Olayından Hemen Sonra… “Yok Artık!” İşte Detaylar...

Ekranların sevilen oyuncusu 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, üzücü bir haber ile gündeme geldi. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yorumculuk yapan Bircan Bali, genç oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından Bircan Bali’ye tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hafta sonu Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bircan Bali, bir haber aldığını ve genç bir oyuncunun intihara kalkıştığını öğrendiğini ifade etti. O ismi pazartesi günü canlı yayında açıklayacağını belirten Bali, programının dün yayınlanan bölümünde Hafsanur Sancaktutan’ı hedef gösterdi. Sancaktutan’ın bir süre aşk yaşadığı geçtiğimiz haftalarda da ayrıldığı meslektaşı Deniz Can Aktaş ile telefonda bir tartışma yaşadığını, tartışmanın üzerine önce bileklerini kesmeye teşebbüs ettiğini sonrasında ise ilaç içtiğini ileri sürdü. Bali’nin bu iddiası hem ünlüler camiasının hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine sebep oldu.

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17 Oca 2023 - 14:02 - Magazin

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