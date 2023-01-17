Müge Anlı’daki Arife Gökçe Olayı Trendlerden Düşmüyor! Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Son Durum…

Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Fikri Bey, eşinin evden çıkıp gittiğini ve kaybolduğunu açıklamıştı. Ocağın altını söndürmeden çıkıp giden Arife Gökçe’nin nerede olduğu ise büyük bir merak konusu olmuştu. Köylerinde bulunan Sinan isimli şahsın, karısını ve tüm köyü rahatsız ettiğini ifade edince Müge Anlı ve ekipleri Sinan’ın peşine düşmüşlerdi. Peki, şimdi neler oluyor?

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