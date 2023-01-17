- 17 Oca 2023 - 13:58 G: 17 Oca 2023 - 14:12

Müge Anlı’daki Arife Gökçe Olayı Trendlerden Düşmüyor! Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Son Durum…

ATV ekranlarının incisi olarak bilinen Müge Anlı ile Tatlı Sert’in gündeminde kuşkusuz Arife Gökçe olayı var! 65 yaşındaki, 12 torun ve 5 çocuk sahibi olan Arife Gökçe’nin kaybı, emniyet güçlerini harekete geçirmişti. Son durumu büyük bir araştırma konusu olan Arife Gökçe hakkında gelen son bilgileri Haberler Ankara olarak sizlere aktardık! İşte merak edilenler…

Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Fikri Bey, eşinin evden çıkıp gittiğini ve kaybolduğunu açıklamıştı. Ocağın altını söndürmeden çıkıp giden Arife Gökçe’nin nerede olduğu ise büyük bir merak konusu olmuştu. Köylerinde bulunan Sinan isimli şahsın, karısını ve tüm köyü rahatsız ettiğini ifade edince Müge Anlı ve ekipleri Sinan’ın peşine düşmüşlerdi. Peki, şimdi neler oluyor?

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17 Oca 2023 - 13:58 Ankara- Yaşam

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