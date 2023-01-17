- 17 Oca 2023 - 14:13

Kısmi Emeklilik Nedir, Kimler Kısmi Emekli Olabilir? Kısmi Emeklilik Şartlarını Duyunca Şok Olacaksınız…

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan emeklilik hizmetleri, belirli şartların sağlanması durumunda ortaya çıkmaktadır. Kamu kurumu bir kişinin emekli maaşı alabilmesi için yaş, sigortalılık süresi ve primi günü sayısı şartlarını sağlaması gerektiğini belirtmektedir. Kısmi Emeklilik Nedir, Kimler Kısmi Emekli Olabilir? Kısmi Emeklilik Şartlarını Duyunca Şok Olacaksınız… İşte Detaylar...

Sigortalı olarak çalışmış veya halen çalışmaya devam ediyor olan milyonlarca insan, emekli olmanın hayalini kurmaktadır. Yaşlılık dönemini maddi anlamda garanti altına almak isteyen ve çalışma hayatında vermiş olduğu emeğin karşılığını bir nebze olsun almak isteyen vatandaşlar, ne zaman emekli olabileceklerini sık sık sorgulamaktalardır.

Bu noktada emekli olma şartlarının bilinmesi, erken emekliliğin mümkün olup olmadığının araştırılması oldukça önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada kamu kurumu bazı başlıklar altında belirlemiş olduğu alt şartlar ile kişilerin kısmi emeklilik hizmetinden yararlanmalarına imkan tanımaktadır.

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17 Oca 2023 - 14:13 - Gündem

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