Zehra Güneş’in Kız Kardeşleri İrem ve Mina Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! İrem ve Mina Kimdir, Aslen Nerelidir, Meslekleri Nedir!

Son dönemlerin parlayan yıldızlarından olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank orta oyuncusu Zehra Güneş, voleybol alanında sergilediği performansların yanı sıra güzelliği ile de resmen baş döndürüyor. Küçük yaşından bu yana voleybol oynayan ve her maçında çok daha iyi performanslar sergilemeyi başaran Güneş, sosyal medya kullanıcıları tarafından da sık sık araştırılıyor. Birtakım reklam projelerinde yer almaya başlayarak sporculuk kariyerinin yanına farklı meslekler de ekleyen Güneş’in özel hayatı oldukça merak ediliyor.

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde dünyaya gelen Zehra Güneş, aslen Boşnak kökenlidir. 12 yaşında iken Vakıfbank’ta voleybol oynamaya başlayan Güneş, iki yıl üst üste hem gençlerde hem de yıldızlarda Türkiye şampiyonluğu yaşayarak büyük bir başarıya imza attı. 15 yaşında iken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Güneş, 2015- 2016 yıllarında tekrar Vakıfbank’ta, 2016- 2017 yıllarında ise Beşiktaş’ta forma giydi. 2017- 2018 sezonundan bu yana Vakıfbank A Takımı’nda oynayan Güneş, 2020 yılında Tokyo Olimpiyatlarında forma giydi.

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