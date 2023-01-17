- 17 Oca 2023 - 14:33 G: 17 Oca 2023 - 14:34

Perihan Savaş’ın Müstakbel Gelinini Gören Küçük Dilini Yuttu! “Bin Kez Maşallah!” Kınayı Yaktı…

9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer’den olan oğlu Savaş Zafer’in düğün hazırlıklarına koşturan Savaş, müstakbel gelinine karşı sergilediği tavır ile sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Perihan Savaş’ın Müstakbel Gelinini Gören Küçük Dilini Yuttu! “Bin Kez Maşallah!” Kınayı Yaktı…İşte Detaylar...

Sanat camiasının usta isimlerinden birisi olan ünlü oyuncu Perihan Savaş, son dönemlerde adından sıklık ile söz ettirmeye başladı. Yeşilçam filmlerinde hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınan sonrasında ise İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilik ile dikkatleri üzerine çeken Savaş, son dönemlerde Fox TV ekranlarında yayınlanan “İyilik” isimli dizi ile gündemde kalmaya devam ediyor.

İsmail Demirci ve Hatice Şendil’in başrollerini paylaştığı İyilik dizisinde Şendil’in annesine hayat veren Savaş, izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden, zarafetinden ve oyunculuğa olan yeteneğinden hiçbir şey kaybetmemiş olan Savaş, izleyicilere büyük bir seyir zevki yaşatıyor.

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17 Oca 2023 - 14:33 - Magazin

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