Perihan Savaş’ın Müstakbel Gelinini Gören Küçük Dilini Yuttu! “Bin Kez Maşallah!” Kınayı Yaktı…

Sanat camiasının usta isimlerinden birisi olan ünlü oyuncu Perihan Savaş, son dönemlerde adından sıklık ile söz ettirmeye başladı. Yeşilçam filmlerinde hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınan sonrasında ise İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilik ile dikkatleri üzerine çeken Savaş, son dönemlerde Fox TV ekranlarında yayınlanan “İyilik” isimli dizi ile gündemde kalmaya devam ediyor.

İsmail Demirci ve Hatice Şendil’in başrollerini paylaştığı İyilik dizisinde Şendil’in annesine hayat veren Savaş, izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden, zarafetinden ve oyunculuğa olan yeteneğinden hiçbir şey kaybetmemiş olan Savaş, izleyicilere büyük bir seyir zevki yaşatıyor.

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