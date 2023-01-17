Ayçiçek Yağına Devasal İndirim Geliyor! Vergi sıfırlandı, Engeller kalktı! 5 litre Ayçiçek yağı Yeni Fiyatları Şok Edecek!

Ayçiçek Yağına Devasal İndirim Geliyor! Vergi sıfırlandı, Engeller kalktı! 5 litre Ayçiçek yağı Teni Fiyatları Şok Edecek!

Ham ayçiçeği yağı ve muhafazan gümrük vergilerinin sıfırlanması yağ fiyatlarına olumlu etki yapacaktır. Bu nedenle, yağ ithalatı daha fazla alacağı ve müşterilerin vergilerinin düşmesiyle yağ fiyatlarında yüzde 10-15 arasında indirim bekleniyor.

Ayçiçek yağı ve tohumlarındaki gümrük vergileri düşürüldüğü için Ayçiçek yağı fiyatlarının da %10-15 civarında düşmesi bekleniyor. Bu da yerli ürünleri tüketiciler için daha uygun fiyatlı hale getirecek ve aynı zamanda pazarda daha rekabetçi hale getirecektir.

Vergi sıfırlandı, Engeller kalktı! 5 litre Ayçiçek yağı Yeni Fiyatları Şok Edecek!