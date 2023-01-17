- 17 Oca 2023 - 14:45

Ayçiçek Yağına Devasal İndirim Geliyor! Vergi sıfırlandı, Engeller kalktı! 5 litre Ayçiçek yağı Yeni Fiyatları Şok Edecek!

Ayçiçek yağına hükümetin yaptığı hamle fiyatların düşmesine neden oldu. Bir zamanlar tüketicinin korkulu rüyası olan Ayçiçek yağına büyük indirim gelmesi bekleniyor.

Ayçiçek Yağına Devasal İndirim Geliyor! Vergi sıfırlandı, Engeller kalktı! 5 litre Ayçiçek yağı Teni Fiyatları Şok Edecek!

Ham ayçiçeği yağı ve muhafazan gümrük vergilerinin sıfırlanması yağ fiyatlarına olumlu etki yapacaktır. Bu nedenle, yağ ithalatı daha fazla alacağı ve müşterilerin vergilerinin düşmesiyle yağ fiyatlarında yüzde 10-15 arasında indirim bekleniyor.

Ayçiçek yağı ve tohumlarındaki gümrük vergileri düşürüldüğü için Ayçiçek yağı fiyatlarının da %10-15 civarında düşmesi bekleniyor. Bu da yerli ürünleri tüketiciler için daha uygun fiyatlı hale getirecek ve aynı zamanda pazarda daha rekabetçi hale getirecektir.

Vergi sıfırlandı, Engeller kalktı! 5 litre Ayçiçek yağı Yeni Fiyatları Şok Edecek!

17 Oca 2023 - 14:45 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ayçiçek Yağına Devasal İndirim Geliyor! Vergi sıfırlandı, Engeller kalktı! 5 litre Ayçiçek yağı Yeni Fiyatları Şok Edecek! mask
Ayçiçek Yağına Devasal İndirim Geliyor! Vergi sıfırlandı, Engeller kalktı! 5 litre Ayçiçek yağı Yeni Fiyatları Şok Edecek!
Perihan Savaş’ın Müstakbel Gelinini Gören Küçük Dilini Yuttu! “Bin Kez Maşallah!” Kınayı Yaktı… mask
Perihan Savaş’ın Müstakbel Gelinini Gören Küçük Dilini Yuttu! “Bin Kez Maşallah!” Kınayı Yaktı…
Hande Erçel Hayatının Şokunu Yaşayacak! Kerem Bürsin Aşkı O İsimde Buldu… “Allah Akıl Versin!” mask
Hande Erçel Hayatının Şokunu Yaşayacak! Kerem Bürsin Aşkı O İsimde Buldu… “Allah Akıl Versin!”
Zehra Güneş’in Kız Kardeşi Resmen Bir İçim Su! Aynı Kendisi Gibi… “Helal Olsun!” mask
Zehra Güneş’in Kız Kardeşi Resmen Bir İçim Su! Aynı Kendisi Gibi… “Helal Olsun!”
Kısmi Emeklilik Nedir, Kimler Kısmi Emekli Olabilir? Kısmi Emeklilik Şartlarını Duyunca Şok Olacaksınız… mask
Kısmi Emeklilik Nedir, Kimler Kısmi Emekli Olabilir? Kısmi Emeklilik Şartlarını Duyunca Şok Olacaksınız…
Hadise Suskunluğunu Çok Fena Bozdu! Hafsanur Sancaktutan Olayından Hemen Sonra… “Yok Artık!” mask
Hadise Suskunluğunu Çok Fena Bozdu! Hafsanur Sancaktutan Olayından Hemen Sonra… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL