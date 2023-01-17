Hande Erçel Hayatının Şokunu Yaşayacak! Kerem Bürsin Aşkı O İsimde Buldu… “Allah Akıl Versin!”
Yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Hande Erçel’in eski sevgilisi Kerem Bürsin, herkese büyük bir şok yaşattı! Aşkı o isminde bulduğunu duyanlar ise “Allah akıl fikir versin” yorumlarında bulundular. Ağızların açık kalmasına neden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bir kez daha bir araya gelmeyeceklerini herkese göstermiş oldular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi, dizinin ikinci sezonu başlamadan hemen önce sevgili olmuşlardı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in çıkmış oldukları 1 haftalık Maldivler tatili bile her şeyin açığa kavuşmasına neden olmuştu. 10 ay kadar birlikte olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin,
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.