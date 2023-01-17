- 17 Oca 2023 - 14:25 G: 17 Oca 2023 - 14:42

Hande Erçel Hayatının Şokunu Yaşayacak! Kerem Bürsin Aşkı O İsimde Buldu… “Allah Akıl Versin!”

Yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Hande Erçel’in eski sevgilisi Kerem Bürsin, herkese büyük bir şok yaşattı! Aşkı o isminde bulduğunu duyanlar ise “Allah akıl fikir versin” yorumlarında bulundular. Ağızların açık kalmasına neden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bir kez daha bir araya gelmeyeceklerini herkese göstermiş oldular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi, dizinin ikinci sezonu başlamadan hemen önce sevgili olmuşlardı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in çıkmış oldukları 1 haftalık Maldivler tatili bile her şeyin açığa kavuşmasına neden olmuştu. 10 ay kadar birlikte olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin,

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17 Oca 2023 - 14:25 Ankara- Yaşam

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