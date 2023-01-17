- 17 Oca 2023 - 14:52

Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor…

Ticaret Bakanlığı olmak üzere pek çok kurumu etiket düzenlemesi konusunda zincir marketlere çağrılarda bulundu. Yetkili isimler tarafından yapılan çağrıların üzerine olumlu bir tutum sergileyen marketlerden birisi, A101 Market oldu. Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor…İşte Detaylar...

Yüksek enflasyon başta olmak üzere akaryakıt zamlarından ve hem imalat alanına hem de sevkiyat alanına yansıyan diğer zamlardan etkilenen market ürünleri, son dönemlerde tarihi satış fiyatlarına ulaştı. Bu durum artık her kesimden vatandaşın en büyük ekonomik problemlerinden birisi haline dönüşürken vatandaşlar bütçelerine uygun çerçevede alışveriş yapabilecekleri noktaları araştırmaya başladı.

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir sayısız kez zamlanan market ürünleri, bazı fırsatçıların hamleleri haksız kazanç elde etme hamleleri sebebi ile rekor seviyelere ulaştı. Bu durum bakanlıkların da dikkatini çekti ve başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere pek çok kurumu etiket düzenlemesi konusunda zincir marketlere çağrılarda bulundu. Yetkili isimler tarafından yapılan çağrıların üzerine olumlu bir tutum sergileyen marketlerden birisi, A101 Market oldu.

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17 Oca 2023 - 14:52 - Aktüel Ürünler

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A101 Market’te 5 Yılın En Büyük İndirimi! Beyaz Peynir 39 TL, Ayçiçek Yağı 149 TL, Bakliyat 26 TL…
Migros Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ürünler Neredeyse Yarı Fiyatına; Sucuk 27 TL, Tuvalet Kağıdı 27 TL, Çay 25 TL… mask
Migros Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ürünler Neredeyse Yarı Fiyatına; Sucuk 27 TL, Tuvalet Kağıdı 27 TL, Çay 25 TL…
BİM Market Durdu Durdu Turnayı 12’den Vurdu! Yılın En Büyük İndirimi Az Önce Başladı! Zeytin, Peçete, Salça ve Giyim… mask
BİM Market Durdu Durdu Turnayı 12’den Vurdu! Yılın En Büyük İndirimi Az Önce Başladı! Zeytin, Peçete, Salça ve Giyim…
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Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor… mask
Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor…
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