Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor…
Ticaret Bakanlığı olmak üzere pek çok kurumu etiket düzenlemesi konusunda zincir marketlere çağrılarda bulundu. Yetkili isimler tarafından yapılan çağrıların üzerine olumlu bir tutum sergileyen marketlerden birisi, A101 Market oldu. Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor…İşte Detaylar...
Yüksek enflasyon başta olmak üzere akaryakıt zamlarından ve hem imalat alanına hem de sevkiyat alanına yansıyan diğer zamlardan etkilenen market ürünleri, son dönemlerde tarihi satış fiyatlarına ulaştı. Bu durum artık her kesimden vatandaşın en büyük ekonomik problemlerinden birisi haline dönüşürken vatandaşlar bütçelerine uygun çerçevede alışveriş yapabilecekleri noktaları araştırmaya başladı.
Yaklaşık bir yılı aşkın süredir sayısız kez zamlanan market ürünleri, bazı fırsatçıların hamleleri haksız kazanç elde etme hamleleri sebebi ile rekor seviyelere ulaştı. Bu durum bakanlıkların da dikkatini çekti ve başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere pek çok kurumu etiket düzenlemesi konusunda zincir marketlere çağrılarda bulundu. Yetkili isimler tarafından yapılan çağrıların üzerine olumlu bir tutum sergileyen marketlerden birisi, A101 Market oldu.
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17 Oca 2023 - 14:52 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.