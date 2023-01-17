Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor…

Yüksek enflasyon başta olmak üzere akaryakıt zamlarından ve hem imalat alanına hem de sevkiyat alanına yansıyan diğer zamlardan etkilenen market ürünleri, son dönemlerde tarihi satış fiyatlarına ulaştı. Bu durum artık her kesimden vatandaşın en büyük ekonomik problemlerinden birisi haline dönüşürken vatandaşlar bütçelerine uygun çerçevede alışveriş yapabilecekleri noktaları araştırmaya başladı.

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir sayısız kez zamlanan market ürünleri, bazı fırsatçıların hamleleri haksız kazanç elde etme hamleleri sebebi ile rekor seviyelere ulaştı. Bu durum bakanlıkların da dikkatini çekti ve başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere pek çok kurumu etiket düzenlemesi konusunda zincir marketlere çağrılarda bulundu. Yetkili isimler tarafından yapılan çağrıların üzerine olumlu bir tutum sergileyen marketlerden birisi, A101 Market oldu.

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