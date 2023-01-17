- 17 Oca 2023 - 15:09 G: 17 Oca 2023 - 15:10

BİM’de İndirim Furyası 09.00’da Başladı! Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Yağ… Poşetini Kapan Koşuyor!

Ocak ayı boyunca birçok zincir market fiyat sabitleme kararı alırken bazı marketler de mevcut kampanyalara ek olarak yeni indirim kampanyaları düzenledi. BİM’de İndirim Furyası 09.00’da Başladı! Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Yağ… Poşetini Kapan Koşuyor! İşte Detaylar...

Market reyonlarına yansıyan yüksek oranlı zamlar sebebi ile hem yaşam alanlarının hem de kişisel ihtiyaçlarının büyük bir kısmını rahat bir şekilde karşılamak konusunda sıkıntıya düşen vatandaşlar, 2023 yılının yeni zamlarından etkilenmemek amacı ile market indirimlerini yakın takip altına aldı. Ocak ayı boyunca birçok zincir market fiyat sabitleme kararı alırken bazı marketler de mevcut kampanyalara ek olarak yeni indirim kampanyaları düzenledi.

Ocak ayı içerisinde yüzlerce ürününün fiyatını sabitleyen ek olarak diğer ürünlerinin de fiyatlarını yeniden düzenleyen zincir marketlerden birisi de BİM oldu. Senelerdir sektörde faaliyet gösteren ve ülke genelinde binlerce şubeye sahip olan BİM, ocak ayı içerisinde geçerli olacak olan güncel ürün fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Her gün milyonlarca vatandaş tarafından ziyaret edilen zincir market mevcut kampanyalarına ek olarak bugün itibari ile başlamış olan yeni indirim kampanyasının tanıtımını da yaptı.

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17 Oca 2023 - 15:09 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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