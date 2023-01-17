Bitcoin'in Yıldızı Parlıyor: Yükselecek mi, Düşecek mi? Kripto Boğa sezonu ne zaman?

Bitcoin ve kripto para piyasası, Bitcoin'in 21.000 $ seviyesini aşmasıyla sürekli bir değer artışı gördü. Risk iştahındaki azalma, faiz artışları ve ekonomik durgunluk endişeleri piyasayı hareketlendirdi. Ancak 2022 yılında FTX ve Luna gibi büyük kripto para platformlarının çökmesi gibi faktörler nedeniyle pazarda da sert düşüşler yaşandı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşıyor.

2023 Yılı Bitcoin’e Yaradı!

Kripto para piyasası, enflasyondaki %6,5'lik düşüşün ardından ABD dolarının değerindeki düşüşün etkisiyle 2023 yılına olumlu başladı. Enflasyondaki bu düşüş, Merkez Bankası'nın faiz artışlarını yavaşlatacağı ve bir sonraki toplantısında sadece 25 baz puan artırabileceği beklentisini de güçlendirdi. Bu beklenti risk iştahını artırdı ve Bitcoin'in 8 Kasım'dan bu yana ilk kez 19.000 doların üzerine çıkmasına neden oldu.

Kripto Piyasasında Son Durum Nedir?

Bitcoin günlük %2'lik bir artış gördü ve şu anda 21.150 dolardan işlem görüyor. Ethereum da günlük %3'lük bir artış gördü ve 1571 dolardan işlem görüyor.

Diğer kripto para birimleri de önemli kazanımlar gördü. Solana %10 artarak 24,9 dolardan, Ripple %2,5 artarak 0,39 dolardan, Cardano (ADA) %4,1 artarak 0,35 dolardan ve Dogecoin %3 artarak 0,39 dolardan işlem görüyor. 0,086 dolar.

Tedbiri Elden Bırakmayın!

Bitcoin fiyatı dalgalandıkça, kripto para birimi madencileri de önemli kayıplar yaşarlar ve bu da BTC varlıklarının satılmasına yol açarak kripto para biriminin değerindeki düşüşe katkıda bulunur. Bitcoin fiyatındaki toparlanma eğilimi devam etmezse, madenciler zor koşullarla karşılaşmaya devam edebilir ve potansiyel olarak 2023'te pazarın düşmesine katkıda bulunabilir.

Ek olarak, hükümetler tarafından kripto para birimleri için düzenleyici önlemleri çevreleyen belirsizlik de piyasayı etkileyebilir.

Şu anda Bitcoin'in fiyatı, son makroekonomik veriler nedeniyle yükseliş eğilimini sürdürüyor gibi görünüyor. BTC, son 24 saatte %0,5 arttı ve şu anda haftalık %20'lik bir kazançla yaklaşık 20.800 dolardan işlem görüyor.

Kripto Boğa sezonu ne zaman?

Uzmanlar, "kripto boğa koşusu" olarak da bilinen kripto para birimleri boğa piyasasının 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşebileceğini tahmin ediyor ve bazı tahminler bunun 2024'e, hatta 2025'e kadar devam edebileceğini öne sürüyor.

Tahmin edebilir ve ekonomik koşullar, yatırımcı duyarlılığı ve düzenleyici değişiklikler gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Geçmiş performansın gelecekteki performansı göstermediğini ve kripto para birimlerine yatırım yapmanın doğal riskler taşıdığını not etmek önemlidir.