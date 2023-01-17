Şeker fiyatları için flaş gelişme! 1 Eylül'e kadar Şeker fiyatı sabitlendi… Artık Zam Mam Yok
Pancar Şeker Üreticileri Derneği (PANŞEK), 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatına "sabit fiyat" uygulamasına başladığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, uygulamanın 1 Eylül'e kadar süreceği açıklandı.
Yaşanan zamlar sonrası Ortalama satış fiyatı KDV dahil 30 TL olan ve yıllık enflasyon oranı yüzde 300 civarında olan şeker fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme yaşandı.
Son dönemde zincir marketler ürünlerinde fiyat istikrarı uygulayacaklarını açıklarken, şimdi de Pancar Şeker Üreticileri Derneği (PANŞEK) şekerin fabrika çıkış fiyatına "sabit fiyat" uygulanacağını duyurdu.
Konuyla ilgili dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 15'i kamu, 12'si özel ve 6'sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikası bulunuyor. 2022/2023 üretim döneminde bu fabrikalarda 2,6 milyon ton pancar şekeri üretileceği ve bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor.
1 Eylül'e kadar Şeker fiyatı sabitlendi…
17 Oca 2023 - 15:21 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.