- 17 Oca 2023 - 15:21 G: 17 Oca 2023 - 15:26

Şeker fiyatları için flaş gelişme! 1 Eylül'e kadar Şeker fiyatı sabitlendi… Artık Zam Mam Yok

Pancar Şeker Üreticileri Derneği (PANŞEK), 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatına "sabit fiyat" uygulamasına başladığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, uygulamanın 1 Eylül'e kadar süreceği açıklandı.

1 Eylül'e kadar Şeker fiyatı sabitlendi…

Yaşanan zamlar sonrası Ortalama satış fiyatı KDV dahil 30 TL olan ve yıllık enflasyon oranı yüzde 300 civarında olan şeker fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme yaşandı.

Son dönemde zincir marketler ürünlerinde fiyat istikrarı uygulayacaklarını açıklarken, şimdi de Pancar Şeker Üreticileri Derneği (PANŞEK) şekerin fabrika çıkış fiyatına "sabit fiyat" uygulanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 15'i kamu, 12'si özel ve 6'sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikası bulunuyor. 2022/2023 üretim döneminde bu fabrikalarda 2,6 milyon ton pancar şekeri üretileceği ve bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor.

1 Eylül'e kadar Şeker fiyatı sabitlendi…

17 Oca 2023 - 15:21 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şeker fiyatları için flaş gelişme! 1 Eylül'e kadar Şeker fiyatı sabitlendi… Artık Zam Mam Yok mask
Şeker fiyatları için flaş gelişme! 1 Eylül'e kadar Şeker fiyatı sabitlendi… Artık Zam Mam Yok
Netflix Ücretlerine Bir Zam Daha! Duyanlar Anında Uygulamayı Siliyor, Adını Unutuyor! mask
Netflix Ücretlerine Bir Zam Daha! Duyanlar Anında Uygulamayı Siliyor, Adını Unutuyor!
BİM’de İndirim Furyası 09.00’da Başladı! Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Yağ… Poşetini Kapan Koşuyor! mask
BİM’de İndirim Furyası 09.00’da Başladı! Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Yağ… Poşetini Kapan Koşuyor!
Bitcoin'in Yıldızı Parlıyor: Yükselecek mi, Düşecek mi? Kripto Boğa sezonu ne zaman? mask
Bitcoin'in Yıldızı Parlıyor: Yükselecek mi, Düşecek mi? Kripto Boğa sezonu ne zaman?
Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor… mask
Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor…
Ayçiçek Yağına Devasal İndirim Geliyor! Vergi sıfırlandı, Engeller kalktı! 5 litre Ayçiçek yağı Yeni Fiyatları Şok Edecek! mask
Ayçiçek Yağına Devasal İndirim Geliyor! Vergi sıfırlandı, Engeller kalktı! 5 litre Ayçiçek yağı Yeni Fiyatları Şok Edecek!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL