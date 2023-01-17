Survivor’un Ödül Oyunu İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Ne Yaparsa Yapsın Olmuyor; Dominik’i Sallanıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2023 heyecanı Pazar akşamı başlamıştı. Hem yeni bir formatla hem de yeni yüzlerle ekranlara gelmeye başlayan Survivor yarışmasında ilk iki dokunulmazlık oyunu oynanmış hatta eleme adayları bile ortaya çıkmıştı. Herkesin dikkatini üzerine çeken Survivor yarışmasında bu akşam ödül oyunu oynanacaktı ama büyük bomba patladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

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