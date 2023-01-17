- 17 Oca 2023 - 16:45

Survivor’un Ödül Oyunu İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Ne Yaparsa Yapsın Olmuyor; Dominik’i Sallanıyor…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor’da bu akşam ekranlara gelecek olan ödül oyunu ifşa edildi! Acun Ilıcalı ne yaparsa yapsın artık resmen önüne geçemez bir konuma geldi. Dominik Adasını sallayıp Türkiye’ye gelen bu ifşanın sonucunu duyanlar ise “Yok artık” dedi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2023 heyecanı Pazar akşamı başlamıştı. Hem yeni bir formatla hem de yeni yüzlerle ekranlara gelmeye başlayan Survivor yarışmasında ilk iki dokunulmazlık oyunu oynanmış hatta eleme adayları bile ortaya çıkmıştı. Herkesin dikkatini üzerine çeken Survivor yarışmasında bu akşam ödül oyunu oynanacaktı ama büyük bomba patladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

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17 Oca 2023 - 16:45 Ankara- Yaşam

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Survivor’un Ödül Oyunu İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Ne Yaparsa Yapsın Olmuyor; Dominik’i Sallanıyor… mask
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