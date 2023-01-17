Survivor’un Ödül Oyunu Kazanan Belli Oldu! 17 Ocak Gönüllüler mi, Ünlüler Mi Kazandı? Acun Ilıcalı Sahayı Kızıştırdı... Dominik’i Sallanıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2023 heyecanı Pazar akşamı başlamıştı. Hem yeni bir formatla hem de yeni yüzlerle ekranlara gelmeye başlayan Survivor yarışmasında ilk iki dokunulmazlık oyunu oynanmış hatta eleme adayları bile ortaya çıkmıştı. Herkesin dikkatini üzerine çeken Survivor yarışmasında bu akşam ödül oyunu oynanacaktı ama büyük bomba patladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllüler takımı, 17 Ocak Salı akşamı gerçekleştirilen ödül oyununda 2-0'lık skorla kazandı. Bu oyunun sonunda kadınlar ve erkekler yarışınıda kazanarak ödülün sahibi oldular. Elanur ve Berdan Mardini yarışırken oyunu kazandıklarını düşündüler ancak iki yarışmacı da erken sevinmiş oldu. Seçkin Piriler ise oyunu kazandı ve oyun alanında gözyaşları içinde kaldı.

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