Survivor’un Ödül Oyunu Kazanan Belli Oldu! 17 Ocak Gönüllüler mi, Ünlüler Mi Kazandı? Acun Ilıcalı Sahayı Kızıştırdı... Dominik’i Sallanıyor…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor’da bu akşam ekranlara gelecek olan ödül oyunu ifşa edildi! Acun Ilıcalı ne yaparsa yapsın artık resmen önüne geçemez bir konuma geldi. Dominik Adasını sallayıp Türkiye’ye gelen bu ifşanın sonucunu duyanlar ise “Yok artık” dedi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2023 heyecanı Pazar akşamı başlamıştı. Hem yeni bir formatla hem de yeni yüzlerle ekranlara gelmeye başlayan Survivor yarışmasında ilk iki dokunulmazlık oyunu oynanmış hatta eleme adayları bile ortaya çıkmıştı. Herkesin dikkatini üzerine çeken Survivor yarışmasında bu akşam ödül oyunu oynanacaktı ama büyük bomba patladı. İşte merak edilen tüm detaylar...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Gönüllüler takımı, 17 Ocak Salı akşamı gerçekleştirilen ödül oyununda 2-0'lık skorla kazandı. Bu oyunun sonunda kadınlar ve erkekler yarışınıda kazanarak ödülün sahibi oldular. Elanur ve Berdan Mardini yarışırken oyunu kazandıklarını düşündüler ancak iki yarışmacı da erken sevinmiş oldu. Seçkin Piriler ise oyunu kazandı ve oyun alanında gözyaşları içinde kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.