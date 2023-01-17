- 17 Oca 2023 - 22:57

Survivor’un Ödül Oyunu Kazanan Belli Oldu! 17 Ocak Gönüllüler mi, Ünlüler Mi Kazandı? Acun Ilıcalı Sahayı Kızıştırdı... Dominik’i Sallanıyor…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor’da bu akşam ekranlara gelecek olan ödül oyunu ifşa edildi! Acun Ilıcalı ne yaparsa yapsın artık resmen önüne geçemez bir konuma geldi. Dominik Adasını sallayıp Türkiye’ye gelen bu ifşanın sonucunu duyanlar ise “Yok artık” dedi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2023 heyecanı Pazar akşamı başlamıştı. Hem yeni bir formatla hem de yeni yüzlerle ekranlara gelmeye başlayan Survivor yarışmasında ilk iki dokunulmazlık oyunu oynanmış hatta eleme adayları bile ortaya çıkmıştı. Herkesin dikkatini üzerine çeken Survivor yarışmasında bu akşam ödül oyunu oynanacaktı ama büyük bomba patladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllüler takımı, 17 Ocak Salı akşamı gerçekleştirilen ödül oyununda 2-0'lık skorla kazandı. Bu oyunun sonunda kadınlar ve erkekler yarışınıda kazanarak ödülün sahibi oldular. Elanur ve Berdan Mardini yarışırken oyunu kazandıklarını düşündüler ancak iki yarışmacı da erken sevinmiş oldu. Seçkin Piriler ise oyunu kazandı ve oyun alanında gözyaşları içinde kaldı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Oca 2023 - 22:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur Cansel Yarışmadan Ayrılıyor! Artık 7 Yaşındaki Kızı Bile İzin Vermiyor! Nedeni... mask
Kısmetse Olur Cansel Yarışmadan Ayrılıyor! Artık 7 Yaşındaki Kızı Bile İzin Vermiyor! Nedeni...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Pozları Alev Alev… İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eşofmanını İndirdi, Bluzunu Kaldırdı… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Pozları Alev Alev… İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eşofmanını İndirdi, Bluzunu Kaldırdı…
Bircan Bali ve Hadise Birbirine Girdi! “Kendine Pay Çıkarmayı Kes!” Saç Baş Yolundu, Zıvanadan Çıkıldı! mask
Bircan Bali ve Hadise Birbirine Girdi! “Kendine Pay Çıkarmayı Kes!” Saç Baş Yolundu, Zıvanadan Çıkıldı!
Afra Saraçoğlu’nun Göğüs Dekoltesi Alev Alev! “Seyran’ım Ne Yaptın!” Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! mask
Afra Saraçoğlu’nun Göğüs Dekoltesi Alev Alev! “Seyran’ım Ne Yaptın!” Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı!
Survivor 2023’ün İlk Eleneni Belli Oldu! Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler… mask
Survivor 2023’ün İlk Eleneni Belli Oldu! Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler…
Kısmetse Olur Sedat Herkesten Ünlü Çıktı! Meğer O Dizide Yıllar Önce… Görenler “Yok Artık!” Diyor! mask
Kısmetse Olur Sedat Herkesten Ünlü Çıktı! Meğer O Dizide Yıllar Önce… Görenler “Yok Artık!” Diyor!
Burcu Özberk’in Ev Hali Olay Yarattı! “Ablam Sen de Bizim Gibiymişsin!” Instagram, Twitter Yıkılıyor… mask
Burcu Özberk’in Ev Hali Olay Yarattı! “Ablam Sen de Bizim Gibiymişsin!” Instagram, Twitter Yıkılıyor…
Acun Ilıcalı’nın Servetini Duyunca Kalpten Gidebilirsiniz! Tekneler Falan Ne ki… Resmen Parayı Basıp Basıp Almış! mask
Acun Ilıcalı’nın Servetini Duyunca Kalpten Gidebilirsiniz! Tekneler Falan Ne ki… Resmen Parayı Basıp Basıp Almış!
Kıvanç Tatlıtuğ’un Baldızını Görenler Mest Oldu! “Baldız Baldan Tatlıymış!” Bir Bakan Bir Daha Baktı… mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un Baldızını Görenler Mest Oldu! “Baldız Baldan Tatlıymış!” Bir Bakan Bir Daha Baktı…
Doğuma Gün Sayan Fahriye Evcen Beyazlar İçerisinde Büyüledi! Kerem Bebek Göründü, Twitter Yıkıldı… mask
Doğuma Gün Sayan Fahriye Evcen Beyazlar İçerisinde Büyüledi! Kerem Bebek Göründü, Twitter Yıkıldı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor’un Ödül Oyunu Kazanan Belli Oldu! 17 Ocak Gönüllüler mi, Ünlüler Mi Kazandı? Acun Ilıcalı Sahayı Kızıştırdı... Dominik’i Sallanıyor… mask
Survivor’un Ödül Oyunu Kazanan Belli Oldu! 17 Ocak Gönüllüler mi, Ünlüler Mi Kazandı? Acun Ilıcalı Sahayı Kızıştırdı... Dominik’i Sallanıyor…
Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti belli oldu! Berdan Mardini Listenin Başında... Artık Paraya Para Demeyecekler! mask
Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti belli oldu! Berdan Mardini Listenin Başında... Artık Paraya Para Demeyecekler!
Hangi Burç Kime Aşık Olur? Hangi Burç Nasıl Sevilmek İster? mask
Hangi Burç Kime Aşık Olur? Hangi Burç Nasıl Sevilmek İster?
Hangi burç nasıl tahrik olur? Kadın ve Erkek Burçları hangi durumlarda tahrik olur? mask
Hangi burç nasıl tahrik olur? Kadın ve Erkek Burçları hangi durumlarda tahrik olur?
Kısmetse Olur Cansel Yarışmadan Ayrılıyor! Artık 7 Yaşındaki Kızı Bile İzin Vermiyor! Nedeni... mask
Kısmetse Olur Cansel Yarışmadan Ayrılıyor! Artık 7 Yaşındaki Kızı Bile İzin Vermiyor! Nedeni...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Pozları Alev Alev… İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eşofmanını İndirdi, Bluzunu Kaldırdı… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Pozları Alev Alev… İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eşofmanını İndirdi, Bluzunu Kaldırdı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL