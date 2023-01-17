Doğuma Gün Sayan Fahriye Evcen Beyazlar İçerisinde Büyüledi! Kerem Bebek Göründü, Twitter Yıkıldı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’in doğumuna sayılı günler kaldı. Beyazlar içerisindeki kareleriyle adeta büyüleyen Fahriye Evcen, ikinci oğluyla yani adını “Kerem” koyacağı bebeğini gösterdi. Twitter’ın yıkılmasına neden olan Fahriye Evcen, hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde başrol olarak bulunan Fahriye Evcen, Karan’ın doğumundan yıllar sonra ilk kez bir projede bulunmuştu. Sadece 1 sezon dizide bulunan Fahriye Evcen, sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. İkinci bebeğe hamile olduğunu bilinen Fahriye Evcen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu beyazlar içerisindeki kareler ise gündemi salladı geçti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.