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17 Oca 2023 - 17:03

Doğuma Gün Sayan Fahriye Evcen Beyazlar İçerisinde Büyüledi! Kerem Bebek Göründü, Twitter Yıkıldı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’in doğumuna sayılı günler kaldı. Beyazlar içerisindeki kareleriyle adeta büyüleyen Fahriye Evcen, ikinci oğluyla yani adını “Kerem” koyacağı bebeğini gösterdi. Twitter’ın yıkılmasına neden olan Fahriye Evcen, hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…