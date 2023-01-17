- 17 Oca 2023 - 17:28 G: 17 Oca 2023 - 17:40

Emekli Vatandaşın Cebinden Paralar Akacak! Promosyona Devasa Zam Geldi; 20 Bin Lira Hesaplara Yatıyor…

Emekli vatandaşın gündeminde kuşkusuz banka promosyonları yer alıyor. Emekliliğini 3 yıl boyunca seçtiği bankadan alacak olan emeklilerin cebinden paraların akacağı gündeme geldi. Promosyonlara gelen devasa zam, emeklilerin yüzlerini güldürdü. 20 bin liraya kadar promosyon verileceği konuşulan o banka, araştırmaların konusu oldu. Peki, neler oluyor?

Geçtiğimiz haftalarda asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte gözler emeklilerin alacağı ücretlere geçmişti. Emekli maaşının 5.500 TL’ye çıkmasının ardından rahat bir nefes alınmıştı. Emekli vatandaşlara verilecek olan maaşların yanı sıra promosyon ücretleri de değişime uğramıştı. Bankalar, emeklilerin dikkatini üzerine çekmek ve kendi müşterisi yapmak adına çalışmalara başlamıştı. Şimdiyse o bankanın en az 20 bin lira vereceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Oca 2023 - 17:28 Ankara- Yaşam

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