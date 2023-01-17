Emekli Vatandaşın Cebinden Paralar Akacak! Promosyona Devasa Zam Geldi; 20 Bin Lira Hesaplara Yatıyor…

Geçtiğimiz haftalarda asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte gözler emeklilerin alacağı ücretlere geçmişti. Emekli maaşının 5.500 TL’ye çıkmasının ardından rahat bir nefes alınmıştı. Emekli vatandaşlara verilecek olan maaşların yanı sıra promosyon ücretleri de değişime uğramıştı. Bankalar, emeklilerin dikkatini üzerine çekmek ve kendi müşterisi yapmak adına çalışmalara başlamıştı. Şimdiyse o bankanın en az 20 bin lira vereceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!