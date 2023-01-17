- 17 Oca 2023 - 17:57 G: 17 Oca 2023 - 18:14

Esra Erol’da Yürek Parçalayan Olay! Epilepsi Çocukların Üzerine Kapıyı Kilitledi, Esra Erol “Zıkkım Olsun!” Dedi…

Esra Erol’da da yürek parçalayan bir olay ekranlara geldi! Epilepsi çocukların üzerine kapıyı kilitleyip çıkan isim için Esra Erol daha fazla dayanamayarak, “Haram zıkkım olsun” açıklamasında bulundu! Peki, Esra Erol’da da neler oluyor?

Programa katılan Galip Bey, eşi Büşra’nın 5 aylık hamile olduğunu ifade ederek; evden kaçtığını söyledi. Evden giderken misafirlerin üzerine örtmeye verilen yorganları, fasulyeyi, fındığı ve daha birçok şeyi alıp giden Büşra Hanım’ın iki çocuğuna yaptıkları ise Esra Erol’u çileden çıkarttı!

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17 Oca 2023 - 17:57 Ankara- Yaşam

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Esra Erol’da Yürek Parçalayan Olay! Epilepsi Çocukların Üzerine Kapıyı Kilitledi, Esra Erol “Zıkkım Olsun!” Dedi… mask
Esra Erol’da Yürek Parçalayan Olay! Epilepsi Çocukların Üzerine Kapıyı Kilitledi, Esra Erol “Zıkkım Olsun!” Dedi…
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