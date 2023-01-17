Esra Erol’da Yürek Parçalayan Olay! Epilepsi Çocukların Üzerine Kapıyı Kilitledi, Esra Erol “Zıkkım Olsun!” Dedi…

Programa katılan Galip Bey, eşi Büşra’nın 5 aylık hamile olduğunu ifade ederek; evden kaçtığını söyledi. Evden giderken misafirlerin üzerine örtmeye verilen yorganları, fasulyeyi, fındığı ve daha birçok şeyi alıp giden Büşra Hanım’ın iki çocuğuna yaptıkları ise Esra Erol’u çileden çıkarttı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!