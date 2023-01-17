17 Oca 2023 - 17:57 Güncelleme: 17 Oca 2023 - 18:14
Esra Erol’da Yürek Parçalayan Olay! Epilepsi Çocukların Üzerine Kapıyı Kilitledi, Esra Erol “Zıkkım Olsun!” Dedi…
Esra Erol’da da yürek parçalayan bir olay ekranlara geldi! Epilepsi çocukların üzerine kapıyı kilitleyip çıkan isim için Esra Erol daha fazla dayanamayarak, “Haram zıkkım olsun” açıklamasında bulundu! Peki, Esra Erol’da da neler oluyor?
Programa katılan Galip Bey, eşi Büşra’nın 5 aylık hamile olduğunu ifade ederek; evden kaçtığını söyledi. Evden giderken misafirlerin üzerine örtmeye verilen yorganları, fasulyeyi, fındığı ve daha birçok şeyi alıp giden Büşra Hanım’ın iki çocuğuna yaptıkları ise Esra Erol’u çileden çıkarttı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.