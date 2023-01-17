Acun Ilıcalı’nın Servetini Duyunca Kalpten Gidebilirsiniz! Tekneler Falan Ne ki… Resmen Parayı Basıp Basıp Almış!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2023 sezonunu spor bir araçla açarak yine iddiasını konuşturmuştu. Her sene Survivor yarışmasına bambaşka bir taşıtla gelen Acun Ilıcalı bu yıl Lamborghini Aventador SVJ’u tercih etmişti. 50 milyon lira değerinde olan bu araçla ekranları yakıp geçen Acun Ilıcalı, “Ne para var bu adamda be!” dedirtmişti. Şimdiyse Acun Ilıcalı’nın toplam serveti ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

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