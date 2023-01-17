- 17 Oca 2023 - 18:26 G: 17 Oca 2023 - 18:36

Acun Ilıcalı’nın Servetini Duyunca Kalpten Gidebilirsiniz! Tekneler Falan Ne ki… Resmen Parayı Basıp Basıp Almış!

“Medya Patronu” olarak bilinen Acun Ilıcalı’nın servetini duyunca kalpten gideceksiniz! Tekneleri, yatları olduğu bilinen Acun Ilıcalı’nın bilinenden çok daha fazlası olduğunu gösterdi. Resmen parayı basıp basıp kendisine yeni oyuncaklar alan Acun Ilıcalı, gündemi bu halleriyle salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2023 sezonunu spor bir araçla açarak yine iddiasını konuşturmuştu. Her sene Survivor yarışmasına bambaşka bir taşıtla gelen Acun Ilıcalı bu yıl Lamborghini Aventador SVJ’u tercih etmişti. 50 milyon lira değerinde olan bu araçla ekranları yakıp geçen Acun Ilıcalı, “Ne para var bu adamda be!” dedirtmişti. Şimdiyse Acun Ilıcalı’nın toplam serveti ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

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17 Oca 2023 - 18:26 Ankara- Yaşam

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