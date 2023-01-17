Kıvanç Tatlıtuğ’un Baldızını Görenler Mest Oldu! “Baldız Baldan Tatlıymış!” Bir Bakan Bir Daha Baktı…
Yakın zamanda ekranlara Aile dizisiyle dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, gündemi bu kez baldızıyla salladı geçti! Hayranlarının şok içerisinde kalmasına neden olan Kıvanç Tatlıtuğ herkesin şok içerisinde bıraktı. Birçok kişi ise “Baldız baldan tatlıymış” yorumlarında bulundular! İşte bir bakanı bir daha baktıran Başak Dizer’in kardeşinin o kareleri…
Ekranların aranan yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, milyonları heyecanlandıran bir proje olan Aile’ye sevenlerinin karşısına çıkacaktı. Serenay Sarıkaya’yla başrol paylaşacak olan Kıvanç Tatlıtuğ’a eşlik edecek olan isimlerse Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan olacaktı. Ekranlara gelmeye kısa bir süre kala Kıvanç Tatlıtuğ ise sevenleri tarafından mercek altına alınmıştı. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ’un dünya güzeli baldızı kim?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.