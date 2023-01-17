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17 Oca 2023 - 18:57

Kıvanç Tatlıtuğ’un Baldızını Görenler Mest Oldu! “Baldız Baldan Tatlıymış!” Bir Bakan Bir Daha Baktı…

Yakın zamanda ekranlara Aile dizisiyle dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, gündemi bu kez baldızıyla salladı geçti! Hayranlarının şok içerisinde kalmasına neden olan Kıvanç Tatlıtuğ herkesin şok içerisinde bıraktı. Birçok kişi ise “Baldız baldan tatlıymış” yorumlarında bulundular! İşte bir bakanı bir daha baktıran Başak Dizer’in kardeşinin o kareleri…