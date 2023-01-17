- 17 Oca 2023 - 18:57 G: 17 Oca 2023 - 19:01

Kıvanç Tatlıtuğ’un Baldızını Görenler Mest Oldu! “Baldız Baldan Tatlıymış!” Bir Bakan Bir Daha Baktı…

Yakın zamanda ekranlara Aile dizisiyle dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, gündemi bu kez baldızıyla salladı geçti! Hayranlarının şok içerisinde kalmasına neden olan Kıvanç Tatlıtuğ herkesin şok içerisinde bıraktı. Birçok kişi ise “Baldız baldan tatlıymış” yorumlarında bulundular! İşte bir bakanı bir daha baktıran Başak Dizer’in kardeşinin o kareleri…

Ekranların aranan yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, milyonları heyecanlandıran bir proje olan Aile’ye sevenlerinin karşısına çıkacaktı. Serenay Sarıkaya’yla başrol paylaşacak olan Kıvanç Tatlıtuğ’a eşlik edecek olan isimlerse Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan olacaktı. Ekranlara gelmeye kısa bir süre kala Kıvanç Tatlıtuğ ise sevenleri tarafından mercek altına alınmıştı. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ’un dünya güzeli baldızı kim?

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17 Oca 2023 - 18:57 Ankara- Yaşam

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