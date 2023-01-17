Kısmetse Olur Sedat Herkesten Ünlü Çıktı! Meğer O Dizide Yıllar Önce… Görenler “Yok Artık!” Diyor!
9 kadın ve 9 erkeğin bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının en çok sevilen erkek damat adaylarından biri olan Sedat’ın orada bulunan herkesten çok daha ünlü olduğu ortaya çıktı. Öykü Serter’den bile fenomen olan Sedat’ın o dizide yıllar önce hayat verdiği karakteri duyanlar ise “Yok artık” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
12 Aralık itibariyle ekranlarda dönmeye başlayan Kısmetse Olur yarışması, her bölümüyle büyük bir ilgi topluyordu. Aşkların, kavgaların ve kaosların bir an olsun eksik olmadığı Kısmetse Olur yarışması, haftanın 6 günü ekranlara gelerek ortalığı sallayıp geçiyordu. Kısmetse Olur yarışmasının yakışıklı erkek yarışmacıları arasında bulunan Sedat Polat’ın sosyal medyada yayılan tek bir karesi, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.