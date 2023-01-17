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17 Oca 2023 - 19:24

Kısmetse Olur Sedat Herkesten Ünlü Çıktı! Meğer O Dizide Yıllar Önce… Görenler “Yok Artık!” Diyor!

9 kadın ve 9 erkeğin bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının en çok sevilen erkek damat adaylarından biri olan Sedat’ın orada bulunan herkesten çok daha ünlü olduğu ortaya çıktı. Öykü Serter’den bile fenomen olan Sedat’ın o dizide yıllar önce hayat verdiği karakteri duyanlar ise “Yok artık” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…