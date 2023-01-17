Survivor 2023’ün İlk Eleneni Belli Oldu! Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un ilk bölümleri ekranlara damgasını vuruyordu. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Gönüllüler ve Ünlüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için savaş vermişlerdi. Gönüllüler takımı oynanan iki oyunu da oynayınca Ünlüler takımı iki kez eleme konseyine gitmek zorunda kalmışlardı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor 2023 yarışmasından bu akşam hayallerine bir isim veda edecekti. Peki, bu isim kim oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!