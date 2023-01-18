Survivor 2023’ün İlk Eleneni Belli Oldu! Seçkin Piriler Mi, Kürşat Juan Mı, Berdan Mardini M, Ümit Erdim Mi? İşte O İsim...
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un ilk elenen ismi ortaya çıktı! 2023 yılına hızlı bir giriş yapan Survivor yarışması, seyircileri bu anlarla büyük bir şok içerisinde bıraktı. Dün akşam ekranlara gelen bölümle birlikte; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler eleme adayı olarak seçilmişti. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un ilk bölümleri ekranlara damgasını vuruyordu. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Gönüllüler ve Ünlüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için savaş vermişlerdi. Gönüllüler takımı oynanan iki oyunu da oynayınca Ünlüler takımı iki kez eleme konseyine gitmek zorunda kalmışlardı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor 2023 yarışmasından bu akşam hayallerine bir isim veda edecekti. Peki, bu isim kim oldu?
Survivor 2023’ün İlk Elenen İsim: Ümit Erdim oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.