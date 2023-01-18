- 18 Oca 2023 - 00:20

Survivor 2023’ün İlk Eleneni Belli Oldu! Seçkin Piriler Mi, Kürşat Juan Mı, Berdan Mardini M, Ümit Erdim Mi? İşte O İsim...

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un ilk elenen ismi ortaya çıktı! 2023 yılına hızlı bir giriş yapan Survivor yarışması, seyircileri bu anlarla büyük bir şok içerisinde bıraktı. Dün akşam ekranlara gelen bölümle birlikte; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler eleme adayı olarak seçilmişti. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un ilk bölümleri ekranlara damgasını vuruyordu. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Gönüllüler ve Ünlüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için savaş vermişlerdi. Gönüllüler takımı oynanan iki oyunu da oynayınca Ünlüler takımı iki kez eleme konseyine gitmek zorunda kalmışlardı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor 2023 yarışmasından bu akşam hayallerine bir isim veda edecekti. Peki, bu isim kim oldu?

Survivor 2023’ün İlk Elenen İsim: Ümit Erdim oldu.

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18 Oca 2023 - 00:20 Ankara- Yaşam

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Survivor 2023’ün İlk Eleneni Belli Oldu! Seçkin Piriler Mi, Kürşat Juan Mı, Berdan Mardini M, Ümit Erdim Mi? İşte O İsim... mask
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