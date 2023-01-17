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17 Oca 2023 - 20:55

Migros Market’ten Cep Düşündüren İndirim! 19 Ocak – 3 Şubat Kataloğu Açıklandı! Yağ, Kırmızı Et, Un, Yoğurt…

Migros Market, müşterilerinin parasını cüzdanında bırakmaya kararlı! Cepleri düşündüğünü gösteren bir kampanyayı yakın zamanda başlatacak olan Migros Market, 19 Ocak ve 3 Şubat arasında geçerli olacak indirimleriyle başları döndürdü. Ayçiçek yağı, kırmızı et, un, yoğurt ve daha binlerce üründe muhteşem bir kampanya başlatacak olan Migros Market, gün gün duyuru yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…