- 18 Oca 2023 - 00:42

Migros Market’ten Flaş İndirim Haberi! 19 Ocak – 3 Şubat Kataloğu Açıklandı! Yağ, Kırmızı Et, Un, Yoğurt…

Migros Market, müşterilerinin parasını cüzdanında bırakmaya kararlı! Cepleri düşündüğünü gösteren bir kampanyayı yakın zamanda başlatacak olan Migros Market, 19 Ocak ve 3 Şubat arasında geçerli olacak indirimleriyle başları döndürdü. Ayçiçek yağı, kırmızı et, un, yoğurt ve daha binlerce üründe muhteşem bir kampanya başlatacak olan Migros Market, gün gün duyuru yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yapmış olduğu muhteşem indirimlerle ve kampanyalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Migros Market, son olarak yine “Vurgun” dedirtecek bir kampanyaya imzasını atmıştı. Müşterilerinin dikkatini çekmekte üstüne tanımayan Migros Market, son indirimiyle şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2023 - 00:42 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor… mask
Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor…
BİM’de İndirim Furyası Bu Sabah Başladı! Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Yağ Fiyatları Büyük Düştü! Poşetini Kapan Koşuyor! mask
BİM’de İndirim Furyası Bu Sabah Başladı! Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Yağ Fiyatları Büyük Düştü! Poşetini Kapan Koşuyor!
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek Fiyatları Düştü! Tam Tamına 39 TL ve 49 TL... mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek Fiyatları Düştü! Tam Tamına 39 TL ve 49 TL...
Ayçiçek Yağı Dipe Vurdu! 37 Liradan Satılıyor! Normalde 50 Liraya Arasanız Bulamazsınız! 5 Litresi Bile 149 TL! mask
Ayçiçek Yağı Dipe Vurdu! 37 Liradan Satılıyor! Normalde 50 Liraya Arasanız Bulamazsınız! 5 Litresi Bile 149 TL!
Migros Market Devasa Kampanyasını Duyurdu! Peynir, Kasap Köfte ve Daha Binlerce Ürün 33,95 TL! mask
Migros Market Devasa Kampanyasını Duyurdu! Peynir, Kasap Köfte ve Daha Binlerce Ürün 33,95 TL!
Tarım Kredi Market’ten Piyasayı Sallayacak İndirim! Tuvalet Kağıdı Bile 139 TL’ye Düştü! Çay, Salça, Sucuk, Peynir… mask
Tarım Kredi Market’ten Piyasayı Sallayacak İndirim! Tuvalet Kağıdı Bile 139 TL’ye Düştü! Çay, Salça, Sucuk, Peynir…
Ayçiçek Yağı O Markette 40 TL’nin Altına Düştü! Duyanlar Kopa Kopa Almaya Gidiyor… mask
Ayçiçek Yağı O Markette 40 TL’nin Altına Düştü! Duyanlar Kopa Kopa Almaya Gidiyor…
Vatan Bilgisayar’da Büyük İndirimin Yarın Son Günü! Telefon 5.899 TL, Kablosuz Kulaklık 599 TL, Düzleştirici 699 TL… mask
Vatan Bilgisayar’da Büyük İndirimin Yarın Son Günü! Telefon 5.899 TL, Kablosuz Kulaklık 599 TL, Düzleştirici 699 TL…
CarrefourSA Market’te Büyük İndirim Fırsatı! Ayçiçek Yağı 69 TL, Peynir 27 TL, Kuşbaşı Et 151 TL… mask
CarrefourSA Market’te Büyük İndirim Fırsatı! Ayçiçek Yağı 69 TL, Peynir 27 TL, Kuşbaşı Et 151 TL…
A101 Market’te 5 Yılın En Büyük İndirimi! Beyaz Peynir 39 TL, Ayçiçek Yağı 149 TL, Bakliyat 26 TL… mask
A101 Market’te 5 Yılın En Büyük İndirimi! Beyaz Peynir 39 TL, Ayçiçek Yağı 149 TL, Bakliyat 26 TL…
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Migros Market’ten Flaş İndirim Haberi! 19 Ocak – 3 Şubat Kataloğu Açıklandı! Yağ, Kırmızı Et, Un, Yoğurt… mask
Migros Market’ten Flaş İndirim Haberi! 19 Ocak – 3 Şubat Kataloğu Açıklandı! Yağ, Kırmızı Et, Un, Yoğurt…
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