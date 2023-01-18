Migros Market’ten Flaş İndirim Haberi! 19 Ocak – 3 Şubat Kataloğu Açıklandı! Yağ, Kırmızı Et, Un, Yoğurt…
Migros Market, müşterilerinin parasını cüzdanında bırakmaya kararlı! Cepleri düşündüğünü gösteren bir kampanyayı yakın zamanda başlatacak olan Migros Market, 19 Ocak ve 3 Şubat arasında geçerli olacak indirimleriyle başları döndürdü. Ayçiçek yağı, kırmızı et, un, yoğurt ve daha binlerce üründe muhteşem bir kampanya başlatacak olan Migros Market, gün gün duyuru yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yapmış olduğu muhteşem indirimlerle ve kampanyalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Migros Market, son olarak yine “Vurgun” dedirtecek bir kampanyaya imzasını atmıştı. Müşterilerinin dikkatini çekmekte üstüne tanımayan Migros Market, son indirimiyle şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.