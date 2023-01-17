Afra Saraçoğlu’nun Göğüs Dekoltesi Alev Alev! “Seyran’ım Ne Yaptın!” Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı!
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, göğüs dekoltesiyle alev alev yaktı! Hayranlarının kalplerini hop indirip hop kaldıran Afra Saraçoğlu’na sevenleri ise “Seyran’ım sen ne yaptın!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar...
Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sosyal medyadaki göğüs dekolteli karelerine hayranları adeta şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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17 Oca 2023 - 21:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.