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17 Oca 2023 - 21:28

Afra Saraçoğlu’nun Göğüs Dekoltesi Alev Alev! “Seyran’ım Ne Yaptın!” Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı!

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, göğüs dekoltesiyle alev alev yaktı! Hayranlarının kalplerini hop indirip hop kaldıran Afra Saraçoğlu’na sevenleri ise “Seyran’ım sen ne yaptın!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar...