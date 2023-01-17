- 17 Oca 2023 - 21:49 G: 17 Oca 2023 - 21:50

Bircan Bali ve Hadise Birbirine Girdi! “Kendine Pay Çıkarmayı Kes!” Saç Baş Yolundu, Zıvanadan Çıkıldı!

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ve Hadise resmen birbirine girdi! Bircan Bali, en sonunda tepesi atarak; “Kendine pay çıkarmayı kes!” mesajını yayınladı! Saç baş yolunan bu kavgada iki isimde resmen zıvanadan çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl, Hadise’nin adı Ebru Gündeş’in eski kocası Reza Zarrab’la anılınca Söylemezsem Olmaz ekibi çok ağır ithamlarda bulunmuştu. Hadise ve Reza Zarrab’a ait olduğu konuşulan mesajlaşmaları Söylemezsem Olmaz programında yayınlayınca Hadise ise program ve sunucularla tek tek davalık olmuştu. Kısa bir süre önce Hafsanur Sancaktutan’ın bileklerini keserek intihar etmeye çalıştığına dair iddialar ortaya atılan Bircan Bali ise gündemi sallamıştı. Söz konusu Sancaktutan ise hem bileklerinin karelerini paylaşmış hem de durumunun gayet iyi olduğunu ifade etmişti. Hadise’nin de üzerine sık sık giden yapıma Hadise sessiz kalmamıştı ki, büyük kavga alevlendi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Oca 2023 - 21:49 Ankara- Yaşam

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