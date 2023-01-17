Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Pozları Alev Alev… İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eşofmanını İndirdi, Bluzunu Kaldırdı…

Survivor yarışmasından sonra estetikler yaptırarak yüz ifadesini büyük bir ölçüde değiştiren Aleyna Kalaycıoğlu, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yarışmadan sonra müzik alanında adım adım ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu; Oğuzhan Koç, Berkay ve Sinan Akçıl gibi Türkiye’de adını duyurmuş olan isimlerle işler yapmıştı. Şimdilerde yeni şarkılar için çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!