Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Pozları Alev Alev… İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eşofmanını İndirdi, Bluzunu Kaldırdı…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2021 sezonunda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ayna karşısında vermiş olduğu pozlar alev alev bulundu! İncecik belini kanıtlamak için eşofmanını indiren ve bluzunu göğüslerine kadar kaldıran Aleyna Kalaycıoğlu, hayranlarını heyecanlandırdı. İşte merak edilenler…
Survivor yarışmasından sonra estetikler yaptırarak yüz ifadesini büyük bir ölçüde değiştiren Aleyna Kalaycıoğlu, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yarışmadan sonra müzik alanında adım adım ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu; Oğuzhan Koç, Berkay ve Sinan Akçıl gibi Türkiye’de adını duyurmuş olan isimlerle işler yapmıştı. Şimdilerde yeni şarkılar için çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.