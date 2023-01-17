Kısmetse Olur Cansel Yarışmadan Ayrılıyor! Artık 7 Yaşındaki Kızı Bile İzin Vermiyor! Nedeni...
Ekranların gözde programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının prensesi Cansel şok bir karar iddiasıyla hayranlarının diline düştü. Kısmetse Olur'un en gözde yarışmacılarından olan Cansel Ayanoğlu’nun programdan ayrılacağı ve kızının bile artık programa gitmesine izin vermediğine dair yorumlar yapılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur yarışmasında neler oluyor?
Son zamanların en popüler programı haline gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü her hafta yeni bir gündemle izleyenleri şaşkına çeviriyor. Olay üzerine olay yaşanan programda insanların birbirlerini tanıyarak birliktelik kurmaları amaçlansa da yarışmacılar arasındaki tartışmalar giderek büyüyor ve heyecanda katlanıyor. Kaos, aşk ve entrika üçgeni arasında gidip gelen yarışmacıların aralarındaki diyaloglarsa ortalığı karıştırıyor. Bu yarışmacılar arasında en çok konuşulan isim ise naif tarzı ve prenses kişiliğiyle Cansel olarak öne çıkıyordu ama artık yarışmada olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.