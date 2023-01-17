- 17 Oca 2023 - 22:55 G: 17 Oca 2023 - 23:04

Zeynep Bastık Frikik Dolu Elbisesi Şok Etti! “Abla Sen Üşümüyor musun?” İncecik Elbisesiyle Balkonda…

Şarkılarıyla ve duruşuyla milyonların kalbinde taht kuran Zeynep Bastık’ın frikik dolu elbisesi sevenlerini büyük bir şok içerisinde bıraktı. Hayranlarından “Abla sen hiç üşümüyor musun?” yorumlarını alan Zeynep Bastık, incecik elbisesiyle balkonda öyle pozlar verdi ki, hayranları ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Adı Mutluluk ve Yasak Elma gibi projelerde bulunmuş olan Zeynep Bastık, şarkı dünyasına katılmasıyla sevenlerini mest etmişti. Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Zeynep Bastık’ın şarkılara cover yapması ise olay yaratıyordu. Kendi adına şarkı yazmaktan daha çok, dinlenen şarkıları yorumlayan Zeynep Bastık’ın adı “Cover Bastık” olarak bile kalmıştı. Her bir karesinin olay yarattığı Instagram hesabından bir karesini daha paylaşan Bastık, nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Oca 2023 - 22:55 Ankara- Yaşam

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