- 17 Oca 2023 - 23:12 G: 17 Oca 2023 - 23:26

Demet Özdemir Minicik Eteğiyle Dekoltede Sınır Tanımadı! "Abla Zaten Kısa!" Ateşli Yorumlar Arka Arkaya...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Demet Özdemir, minicik eteğiyle yine sınır tanımadı. Zaten mini olan elbisesinde bulunan derin yırtmaç, ateşli yorumları yani ateş emojilerini arka arkaya aldırdı. Muhteşem fiziğini bir kez daha konuşturan güzeller güzeli Demet Özdemir, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat 2022 tarihinde Oğuzhan Koç’tan romantik bir evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkına “Evet” demişti. Güzel oyuncunun 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takmasının ardından dünya evine giren iki isim, hayranlarını şok etmişti. Düğünleriyle çok konuşulanlar arasında yerini alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin her bir karesi olay yaratıyordu. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?

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17 Oca 2023 - 23:12 Ankara- Yaşam

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