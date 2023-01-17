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17 Oca 2023 - 23:12

Demet Özdemir Minicik Eteğiyle Dekoltede Sınır Tanımadı! "Abla Zaten Kısa!" Ateşli Yorumlar Arka Arkaya...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Demet Özdemir, minicik eteğiyle yine sınır tanımadı. Zaten mini olan elbisesinde bulunan derin yırtmaç, ateşli yorumları yani ateş emojilerini arka arkaya aldırdı. Muhteşem fiziğini bir kez daha konuşturan güzeller güzeli Demet Özdemir, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…