Gülben Ergen Borsayla ilgili Anket Yaptı! Gizli reklam Uyarısı Geldi... "Başına dert alır"

Türkiye’de uzun yıllardır ekranlarda boy gösteren ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Gülben Ergen 2023 yılına konserleriyle damga vurmaya devam ediyor. Sosyal medyayı çok etkin kullanan ünlü sanatçı magazin ve sosyal medya gündeminde adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı, evlilikleri ve boşanmalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Gülben Ergen, şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk konusunda da başarılı olmuş bir sanatçıdır. Ayrıca kozmetik sektöründe de kendi markasını kurmuş ve iş dünyasına da girmiştir. Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla borsa ile ilgili bir anket yaparak, takipçilerine "hangi hisse senedini risksiz buluyorsunuz?" diye sormuştur.

Gülben Ergen Borsayla ilgili Anket Yaptı!

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