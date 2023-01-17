Kibar Feyzo filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Kibar Feyzo filmi neden yasaklandı? İşte Kibar Feyzo Salako Oyuncuları ve konusu...
"Kibar Feyzo", sevdiği kadınla evlenmek isteyen ve "başlık parası" için para toplaması gereken bir köy erkeği olan Feyzo'nun hikayesini anlatıyor. Peki, Kibar Feyzo ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar...
"Kibar Feyzo", Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın oynadığı 1978 yapımı Türk komedi filmidir. Türkiye'deki feodal sistemi kara mizahla ele alan film, sınıf çatışmasını merkeze alan, anti-komünist temaları işleyen, realist ve toplum bilinci taşıyan bir yönüyle bir kült klasiği olarak kabul ediliyor.
Peki, Kibar Feyzo ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar...
Kibar Feyzo filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu...
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17 Oca 2023 - 23:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.