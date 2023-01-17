- 17 Oca 2023 - 23:58 G: 18 Oca 2023 - 00:02

Kibar Feyzo filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Kibar Feyzo filmi neden yasaklandı? İşte Kibar Feyzo Salako Oyuncuları ve konusu...

"Kibar Feyzo", sevdiği kadınla evlenmek isteyen ve "başlık parası" için para toplaması gereken bir köy erkeği olan Feyzo'nun hikayesini anlatıyor. Peki, Kibar Feyzo ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar...

Kibar Feyzo filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu...

"Kibar Feyzo", Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın oynadığı 1978 yapımı Türk komedi filmidir. Türkiye'deki feodal sistemi kara mizahla ele alan film, sınıf çatışmasını merkeze alan, anti-komünist temaları işleyen, realist ve toplum bilinci taşıyan bir yönüyle bir kült klasiği olarak kabul ediliyor.

Peki, Kibar Feyzo ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar...

Kibar Feyzo filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu...

Haberin Önemli Detayı ve Foto Haber İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

17 Oca 2023 - 23:58 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kibar Feyzo filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Kibar Feyzo filmi neden yasaklandı? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu... mask
Kibar Feyzo filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Kibar Feyzo filmi neden yasaklandı? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu...
Gülben Ergen Borsayla ilgili Anket Yaptı! Gizli reklam Uyarısı Geldi... "Başına dert alır" mask
Gülben Ergen Borsayla ilgili Anket Yaptı! Gizli reklam Uyarısı Geldi... "Başına dert alır"
Demet Özdemir Minicik Eteğiyle Dekoltede Sınır Tanımadı! "Abla Zaten Kısa!" Ateşli Yorumlar Arka Arkaya... mask
Demet Özdemir Minicik Eteğiyle Dekoltede Sınır Tanımadı! "Abla Zaten Kısa!" Ateşli Yorumlar Arka Arkaya...
İlber Ortaylı Kimdir, Kaç Yaşında? İlber Ortaylı Evli mi Bekar mı? İlber Ortaylı’nın Yazdığı Kitapları Duyunca Şok Olacaksınız! mask
İlber Ortaylı Kimdir, Kaç Yaşında? İlber Ortaylı Evli mi Bekar mı? İlber Ortaylı’nın Yazdığı Kitapları Duyunca Şok Olacaksınız!
Survivor 2023’ün İlk Eleneni Belli Oldu! Seçkin Piriler Mi, Kürşat Juan Mı, Berdan Mardini M, Ümit Erdim Mi? İşte O İsim... mask
Survivor 2023’ün İlk Eleneni Belli Oldu! Seçkin Piriler Mi, Kürşat Juan Mı, Berdan Mardini M, Ümit Erdim Mi? İşte O İsim...
Survivor’un Ödül Oyunu Kazanan Belli Oldu! 17 Ocak Gönüllüler mi, Ünlüler Mi Kazandı? Acun Ilıcalı Sahayı Kızıştırdı... Dominik’i Sallanıyor… mask
Survivor’un Ödül Oyunu Kazanan Belli Oldu! 17 Ocak Gönüllüler mi, Ünlüler Mi Kazandı? Acun Ilıcalı Sahayı Kızıştırdı... Dominik’i Sallanıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL