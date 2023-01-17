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17 Oca 2023 - 23:58

Kibar Feyzo filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Kibar Feyzo filmi neden yasaklandı? İşte Kibar Feyzo Salako Oyuncuları ve konusu...

"Kibar Feyzo", sevdiği kadınla evlenmek isteyen ve "başlık parası" için para toplaması gereken bir köy erkeği olan Feyzo'nun hikayesini anlatıyor. Peki, Kibar Feyzo ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar...